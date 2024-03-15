美國警察大樓曱甴老鼠橫行「大麻全被吃光」　局長：牠們超級High

美國路易斯安那州新奧爾良市（New Orleans）的警察刑事大樓至今已使用數十年，過於老舊的建築隨着期間多次颱風的侵襲已殘破不堪，如今又傳出內部老鼠、害蟲橫行，甚至有「證物被老鼠吃掉」的離譜情形。



近日負責管理該大樓的警察局長出面呼籲改善工作環境，其間還提到「老鼠把沒收的大麻吃了！牠們超嗨！」。

綜合多家外媒報道，這棟警察刑事大樓早在1968年便啟用，如今無論是建築外觀或內部設施都殘破不堪、急需維護。

除了管道堵塞、電梯故障和空調壞掉的情形，更令辦公同仁無法忍受的便是老鼠和蟑螂橫行，每天上班時都會在桌上發現牠們留下的糞便或足跡，嚴重影響工作品質。

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對此，警察局長柯克派翠克（Anne Kirkpatrick）在前往市議會時痛心疾首表示「同仁們已疲憊不堪」，甚至提及老鼠開始闖入證物室「大快朵頤」，就連從罪犯手中沒收的大麻都被牠們吃掉，無奈的柯克派翠克指出：「老鼠把大麻都吃掉了！牠們現在嗨翻了！」

此外，上述慘烈的辦公環境導致該部門根本無法招聘員工，面試邀請經常遭到拒絕，但柯克派翠克也強調「（大樓）不乾淨的情況超出認知，這不是清潔人員的錯，他們反而應該要因為嘗試清潔而獲得獎勵」。

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據悉，目前新紐奧良市政府官員正採取措施、希望能將該警察部門遷至新地點，市議會正考慮推動1項耗資760萬美元、為期10年的租約，此舉能將上述警察總部暫時遷至市中心1棟建築的其中2層樓，柯克派翠克認為這樣的租賃形式將使該部門有時間制定新總部的計畫。

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