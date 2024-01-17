房屋協會1.3萬家庭參加「減碳」　減少約90萬公斤碳排放

撰文：韋景全
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香港房屋協會今日（17日）舉行「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃頒獎禮，公布為期半年的屋邨減碳運動，共有超過1.3萬個房協屋邨家庭參加，成功減少約90萬公斤的碳排放，相當於37,000棵樹木，即七個維多利亞公園的樹木量一整年所吸收的碳排放量。

房協行政總裁陳欽勉(左一)、庫瓦公司行政總裁林忠澤(右二)及減碳達人袁文傑(右一)，向減碳成績最高的乙明邨居民霍先生(左二)頒發終極大獎電動車。（房協提供圖片)

房協行政總裁陳欽勉表示，這次減碳活動是房協75周年的地區活動之一，於轄下20個出租屋邨舉行，「我很高興有超過三分一的住戶參與，凝聚社區力量合力減碳，成績令人鼓舞。」他指活動的重要意義是推動居民建立低碳及健康的生活習慣，例如多步行、回收舊衣和廢物、節能慳水及減少使用即棄餐具等。

房協表示，有超過600間商戶參與及支持，提供消費獎賞和精美禮品，推動以社區為本的綠色經濟。

「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃第二至第十名的得獎居民，在頒獎禮上喜獲獎品。（房協提供圖片)

為期半年的「萬家減碳FUN獎賞」計劃得到房協出租屋邨居民的積極參與，結果由來自乙明邨的霍先生奪得減碳排行榜第一名，獲頒由庫瓦公司贊助的終極大獎電動車一部。累積減碳量排行第二至第十名的居民，亦獲得人氣家電用品、主題樂園住宿套票等豐富獎品。首十名的奬品總值合共約45萬元。

「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃於去年七月起舉行，透過新研發的手機應用程式「零活易」，以數碼化科技將「衣、食、住、行」四大日常生活的減碳行為量化，讓參加者追踪自己的碳足跡和減碳成績，以提升對「環境、社會及管治」(ESG)的認識及參與。居民在計劃完結後，仍可繼續利用應用程式記錄自己的碳足跡及換取商戶獎賞。

沙田民政事務助理政務專員曾嘉怡致辭時鼓勵大眾積極為香港邁向碳中和的目標努力。（房協提供圖片)
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