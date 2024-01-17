房屋協會1.3萬家庭參加「減碳」　減少約90萬公斤碳排放

香港房屋協會今日（17日）舉行「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃頒獎禮，公布為期半年的屋邨減碳運動，共有超過1.3萬個房協屋邨家庭參加，成功減少約90萬公斤的碳排放，相當於37,000棵樹木，即七個維多利亞公園的樹木量一整年所吸收的碳排放量。



房協行政總裁陳欽勉(左一)、庫瓦公司行政總裁林忠澤(右二)及減碳達人袁文傑(右一)，向減碳成績最高的乙明邨居民霍先生(左二)頒發終極大獎電動車。（房協提供圖片)

房協行政總裁陳欽勉表示，這次減碳活動是房協75周年的地區活動之一，於轄下20個出租屋邨舉行，「我很高興有超過三分一的住戶參與，凝聚社區力量合力減碳，成績令人鼓舞。」他指活動的重要意義是推動居民建立低碳及健康的生活習慣，例如多步行、回收舊衣和廢物、節能慳水及減少使用即棄餐具等。

房協表示，有超過600間商戶參與及支持，提供消費獎賞和精美禮品，推動以社區為本的綠色經濟。

「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃第二至第十名的得獎居民，在頒獎禮上喜獲獎品。（房協提供圖片)

為期半年的「萬家減碳FUN獎賞」計劃得到房協出租屋邨居民的積極參與，結果由來自乙明邨的霍先生奪得減碳排行榜第一名，獲頒由庫瓦公司贊助的終極大獎電動車一部。累積減碳量排行第二至第十名的居民，亦獲得人氣家電用品、主題樂園住宿套票等豐富獎品。首十名的奬品總值合共約45萬元。

「萬家減碳FUN獎賞」鑽禧社區計劃於去年七月起舉行，透過新研發的手機應用程式「零活易」，以數碼化科技將「衣、食、住、行」四大日常生活的減碳行為量化，讓參加者追踪自己的碳足跡和減碳成績，以提升對「環境、社會及管治」(ESG)的認識及參與。居民在計劃完結後，仍可繼續利用應用程式記錄自己的碳足跡及換取商戶獎賞。