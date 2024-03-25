莫斯科恐襲｜普京不會放過事實兇手，也沒有忘記懲罰輿論兇手

3月22日，莫斯科衛星城——克拉斯諾戈爾斯克——克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳被恐怖分子襲擊。3月24日當天4名嫌疑人被送往位於莫斯科的俄偵查委員會總部接受訊問。從24日晚到25日凌晨，4名嫌疑人陸續在莫斯科巴斯曼區法院出庭，俄偵查委員會指控他們從事團夥恐怖主義行為，莫斯科巴斯曼區法院批准逮捕。

事發後如此短的時間內，俄羅斯就可以抓捕嫌疑人，並進行審訊逮捕，動作是迅速的，反恐是有力的。

連日來，抓捕嫌疑人現場畫面、普京獲悉恐襲發生之後接電話應對處理的視頻畫面被廣泛傳播，普京向國民發表電視講話......在輿論應對方面俄羅斯展現了強大的處理能力：一切都盡在掌握。

事發後，俄羅斯總統普京分別與白俄羅斯、烏茲別克、哈薩克、敘利亞、土耳其等多國領導人通電話，強調將在反恐領域保持密切合作。3月24日，土耳其安全部隊在包括土耳其首都安卡拉在內的8個省份開展針對極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）的打擊行動，抓獲了40名嫌疑人。很明顯這就是俄羅斯和土耳其合作反恐的成果。

極端組織「伊斯蘭國」已在恐襲案發生當天宣佈其阿富汗分支「伊斯蘭國呼羅珊」（ISIS-K）對此次襲擊負責。俄羅斯向來睚眥必報，不可能在中東中亞讓伊斯蘭國恐怖分子好過，第一巴掌已經打過去了。

2024年3月24日，莫斯科克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳附近的臨時紀念碑前，擺滿民眾悼念死難者的鮮花。（Reuters）

不過，由於恐怖襲擊造成上百人傷亡，恰又發生在俄羅斯總統選舉結果出爐之後。恐怖襲擊很難說僅僅是恐怖組織對俄羅斯的襲擊，給普京一個下馬威的意味非常濃厚。更何況，據被逮捕的嫌疑人供述，發動襲擊只是為了錢財，有陌生人買兇殺人。這和聖戰恐怖組織一貫親自現身發動襲擊甚至不惜同歸於盡並不同。

是一些勢力利用了恐怖組織，還是恐怖組織幕後主使另有其人？普京23日在電視講話中強調，初步訊息顯示，烏克蘭方面為犯罪嫌疑人準備了越境「窗口」，恐襲的實施者、組織者和主使都將受到懲罰。俄外交部發言人扎哈羅娃3月4日表示，在案件調查完成前，美國為烏克蘭任何辯護的言論都應被視為犯罪證據。

不管美國和烏克蘭在恐怖襲擊中是否有角色，俄羅斯都已經成功將二者同恐怖襲擊聯繫在了一起。輿論和公眾層面的審判無需經過事實驗證就已經有了結果。事態的焦點已經轉移。

事實真相對克里姆林宮是重要的，輿論真相是公眾需要的。在各方都期待知道兇手是誰的情緒氛圍下，俄羅斯將嫌疑引向了美國和烏克蘭。這不是有失嚴謹，而是非常懂得公眾心理期待的操作。以目前的美俄關係和俄烏關係，有什麼樣的說法都不為過。俄羅斯以恐襲受害者的姿態，已經在這場輿論戰中佔據了對美國和烏克蘭的道德高地。