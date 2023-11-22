尹錫悅訪英國　金建希與英儲妃凱特同場如上演時裝騷｜多圖

韓國總統尹錫悅夫婦11月20日抵達倫敦，對英國展開為期4天的國事訪問。尹錫悅妻子金建希與英國儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）均擅長打扮，她們一起在英國出席活動時都穿上精美服飾，現場好像變成兩人的時裝表演。



英國王儲威廉（William，Prince of Wales）和儲妃凱特21日在倫敦一間酒店與尹錫悅夫婦會合。凱特一身鮮紅色的打扮令人眼前一亮，她身穿英國品牌Catherine Walker的紅色斗篷外套、意大利Gianvito Rossi的同色系高跟鞋、意大利Miu Miu手袋、英國Jane Taylor圓帽，以及已故戴安娜王妃（Diana，Princess of Wales）的藍寶石耳環。這身打扮令她有氣場而不失優雅。

金建希則身穿簡約大方的灰色長外套、同色襪褲，以及黑色高跟鞋，並戴上韓國旗徽章。這令她看來端莊美麗。

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他們4人其後與英王查理斯三世（King Charles III）及王后卡米拉（Queen Camilla）一起觀看閱兵儀式。

↓ 韓國總統訪問英國期間，更多凱特與金建希出席活動時的不同造型 ↓

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