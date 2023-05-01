韓國總統尹錫悅夫人金建希「帶貨」　黑色手袋曝光火速斷市

韓國總統尹錫悅4月29日結束為期7天訪美之旅，他的夫人金建希成為媒體鏡頭寵兒。她甫出發便開始「帶貨」，手中的黑色皮包引起外界注意，吸引女士們搶購。原來這款手袋不僅款式精美，更是以蘋果皮及蘋果籽等環保物料製成。



圖為2023年4月24日，韓國總統尹錫悅與夫人金建希將乘專機前往美國。不過照片拍不到她正在拿着一款快將爆紅的手袋。（韓國總統府辦公室網站）

這款以對環境友善為賣點的手袋，用「植物性材料」製成，使用蘋果榨汁後剩下的果皮和果籽為主要原料，也是韓國各式品牌中唯一一款「蘋果皮手袋」。

她成為這款手袋的最佳模特兒，讓它在韓國一天內就斷貨。「金建希外出手袋」更成為網上熱門搜尋關鍵字。

圖為2023年3月17日，韓國總統尹錫悅結束訪日行程，與夫人金建希在日本東京羽田機場登機回國。從圖中可見，金建希也是拿着同款黑色手袋，如此環保的做法予人好感。（韓國總統府辦公室網站）

KOREA WAVE稱他們倆4月24日自韓國出發時，她手上的手袋就成為網民熱門話題。她當時穿着水藍色大衣長裙，挽着黑手袋，與尹錫悅一起登機。她與丈夫在機艙門前向在場人士致意，打扮非常大方得體。

金建希與尹錫悅3月訪問日本時，在2天行程中也是一直以同一款手袋示人。從這手袋曝光率之高可見她有多愛用它。

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韓媒報道尹錫悅夫婦訪美後，零售商網站馬上接獲大量訂單，目前這款手袋已斷貨。頁面顯示會從5月4日起按順序發貨。

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