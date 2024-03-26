紅麴是什麼？　日本小林製藥「傷腎」保健品風波愈演愈烈

日本小林製藥含「紅麴」（紅曲）成份保健品爆出食安問題。1名可能持續服用有關保健品3年左右的人因腎臟疾病死亡，累計住院人數增至約76人，紅麴到底是什麼，它又為何會「傷腎」。



紅麴是什麼？

紅麴（Red Yeast Rice）又叫紅麴米、紅曲米、紅米、丹麴、赤麴等，是以蒸熟米飯接種紅麴菌（Monascus purpureus），發酵而成的一種紅色米麴。目前是合法的食品添加物，用途多樣，包括着色和調味。

為何傷腎？

在紅麴發酵過程中，若環境衞生與發酵條件不佳，橘黴素（Citrinin）就會產生。橘黴素具有一定的毒性，可能對肝臟和腎臟造成損害，被認為是潛在的致癌物質。

小林製藥紅麴爆食安風波

小林製藥22日宣布，服用公司含紅麴保健品的人被確認患上腎臟疾病。小林製藥26日又說，迄今有1名可能持續服用3年左右的人因腎臟疾病死亡。

小林製藥26日還表示，除了之前公布住院的26人，小林製藥收到約50份新的住院報告，累計住院人數增至76人。

小林製藥社長3月22日公開道歉，並指企業已主動回收相關產品：（按圖了解）

商家召回食品

多間公司召回以紅麹用作原料的食物或飲品，包括日本酒、點心、麵包和醬料等。

京都市上京區本田味噌本店公司宣布對包括紅麹味噌在內4種商品實施自主召回，沖繩縣浦添市海洋食品公司也宣布召回豆腐糕。

日本酒類製造商「寶酒造」已主動回收含紅麴的約9.6萬瓶日本酒，福岡「ZEROPLUS」公司也宣布，因為全面回收旗下產品「濃厚芝士仙貝」。

除此之外，名古屋的豆菓子専門店「豆匠 豆福」，以及食品製造商「紀文」也有魷魚產品受影響。