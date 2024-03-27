中國外交部：中巴有決心有能力　讓恐怖分子付出應有代價

中國外交部3月27日就巴基斯坦開普省發生針對中方承建的達蘇水電站計劃車輛和人員的恐怖攻擊表示，中巴雙方有決心、有能力讓恐怖份子付出應有代價。



中國外交部發言人林劍27日主持例行記者會時，有記者提問，3月26日，巴基斯坦開普省發生了針對中方承建的達蘇水電站計劃車輛和人員的恐怖攻擊，造成重大傷亡，請問事件調查處置有何最新進展，中方將採取什麼措施，以及事件會對中巴合作和兩國關係產生什麼影響。

林劍表示，中方強烈譴責這一恐怖主義行徑，對罹難者表示深切哀悼，與罹難者的親屬致以誠摯慰問，中方已就此事件闡明嚴正立場。

中國外交部發言人林劍2024年3月20日在北京主持例行記者會。（中國外交部）

他介紹，事件發生後，外交部和中國駐巴基斯坦使館第一時間啟動了應急機制，迅速開展應急處置工作，在北京和伊斯蘭堡同巴方密切聯繫，要求巴方加快緝兇，嚴懲兇手，告慰逝者，採取切實有效措施確保在巴中方人員生命安全，巴方承諾，將全面徹查案件，及時向中方通報調查進展，並採取進一步措施，全面加強對在巴中國人員、專案和機構的安保工作，確保中國公民在巴安全。目前，後續處置工作正在有序進行。

林劍說：「我們注意到已經有一些國家對此次恐怖攻擊予以譴責，並對中方遇難人員表示哀悼和慰問。中方對此表示感謝。」

林劍表示，中方重申，恐怖主義是全人類公敵，打擊恐怖主義、避免悲劇重演是國際社會的共同責任，中國堅定支持巴方的反恐努力，堅決維護海外中國公民、機構和計劃安全，中國和巴基斯坦是全天候戰略夥伴，鐵桿友誼深入兩國人心，任何企圖破壞中巴合作的行徑都不會得逞，中國將持續支持巴經濟社會發展和民生改善，堅定開展中巴各領域合作，造福兩國人民。