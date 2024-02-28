擬為喜馬拉雅鹽「正名」　巴基斯坦冀重奪產業鏈急救經濟？

標榜健康天然的喜馬拉雅鹽，近年在世界各地大受歡迎。這種售價較一般食鹽高20倍的鹽巴，九成來自巴基斯坦，惟這個南亞國家過去受限於科技技術，大多把開採出來的鹽低價銷往印度加工。



上周，巴基斯坦礦產開發公司與美國公司Miracle Saltworks Collective在首都伊斯蘭堡（Islamabad）簽署一份 2 億美元（約15.65億港元）協議，促進喜馬拉雅鹽出口。該國冀此舉能進一步將相關產業鏈帶回當地，配合日後正名為「巴基斯坦鹽」，從而增加國家收入，並更好掌握其背後的龐大商機。



喜馬拉雅鹽，又稱玫瑰鹽，雖然被冠上喜馬拉雅之名，但它其實是一種產自巴基斯坦東部旁遮普省（Punjab）克烏拉鹽礦的石鹽；與一般食鹽不同，這種鹽呈粉紅色，顏色美觀討喜。近年，這種粉紅色鹽因其對健康的益處而成為全球各地人們日常飲食的首選，加上它可用作製成煮食器皿、燈具和瓷磚等產品而深受大眾喜愛，外銷美國、歐洲和中東國家的數量過去數年不斷增長。

據知，玫瑰鹽來自6億年前結晶的古代海底殘餘物，傳說亞歷山大大帝的坐騎停下來舔，意外發現了這些鹽岩。1870年代，玫瑰鹽的開採已在英國佔領巴基斯坦期間展開，一直延續到現在成為當地重要礦產；而克烏拉鹽礦不僅是著名旅遊景點，現時也是世界第二大鹽礦。為保留天然鹽的純度，玫瑰鹽的開採過程十分講究，主要靠傳統人力，不會用到機器，以避免受柴油或石油污染。

玫瑰鹽的開採過程十分講究，主要靠傳統人力，不會用到機器，以免受柴油或石油污染。(Getty)

過往，由於巴基斯坦無法處理開採出來的原始玫瑰鹽，故大多以低價外銷到鄰國印度。印度將玫瑰鹽加工處理後，將其標示為「印度製造」，並以高價出售到海外。另一方面，這還因為部分巴基斯坦貿易商不會說英文，也無法達到歐洲對產品的高標準要求。最終，只有少數商家能把握住商機，將標示「巴基斯坦製造」的玫瑰鹽順利出口。

上周，巴基斯坦看守總理卡卡爾（Anwaar-ul-haq Kakar）表示，與美國公司的協定是對國家經濟政策和投資友好型環境投下的「信心一票」，並標誌着巴基斯坦投資環境取得了「里程碑式的成就」。他重申，巴基斯坦正走在經濟復蘇的艱難道路上，並希望促進外國投資以支持其陷入困境的經濟。他說：「我們努力的範圍應超越粉紅岩鹽項目，我們應該充分利用採礦業的潛力，使其成為巴基斯坦經濟增長的新動力。」

玫瑰鹽除了食用鹽外，也被用作製造不同的產品，圖為巴基斯坦傑赫勒姆一鹽燈攤販。(Getty)

有巴基斯坦玫瑰鹽業者對新協定表示贊同：「過去23%的喜馬拉雅鹽以原礦出口到印度，它們再輸出海外到我們正在外銷的相同市場，政府的決定絕對是對我們有益處。」據官方數字，巴基斯坦每年出口玫瑰鹽的數量約40萬噸，獲利卻低於5,000萬美元（約3.91億港元）。

2019年始引起全國關注的「國家利益」？

喜馬拉雅鹽雖然已存在多年，但從未引起太多巴基斯坦人的關注。自 19 世紀展開大規模開採玫瑰鹽以來，該國鹽業亦一直從未進行過重大改革。2019年，低價出口玫瑰鹽的消息在巴基斯坦社交媒體上瘋傳，使當地人認知到這個重要的國家產業，當地輿論不甘於龐大利潤被外人奪去，認為玫瑰鹽關乎國族尊嚴，更一度在社群媒體掀起「奪回玫瑰鹽行動」，政府於是下令禁止出口印度。

其後，巴基斯坦政府也開始加強對玫瑰鹽產業的發展。2020年，巴基斯坦頒佈了《地理標誌法》（Geographical Indications Act），以保護其本土產品，打擊假冒偽劣，並確保在國外市場上的溢價。巴基斯坦總理商務、紡織、工業和生產及投資顧問Abdul Razak Dawood當時表示，地理標誌註冊將成為促進和加強國內和國際貿易並賺取收入的潛在經濟工具，並補充說這將鼓勵和激勵巴基斯坦生產商在全球範圍內拓展業務。

巴基斯坦看守總理卡卡爾(左)表示，該國應充分利用採礦業的潛力，使其成為國家經濟增長的新動力。(Getty)

著名食鹽出口商、巴基斯坦 HubSalt 制鹽公司行政總裁Ismail Sattar認為，地理標誌法讓他的企業有望實現進一步增長。他說：「政府特別重視規範食鹽貿易和建立品牌機制，以便在國際市場上以具有競爭力的價格銷售商品，這必將為該行業注入新的動力。」他重申，許多非法的本地貿易商以往將本地生產的玫瑰鹽出口到其他國家，然後將其打上本國產品的烙印來賺取巨額利潤，如今巴基斯坦終可以賺取回這筆巨額利潤。

業界：需先說好巴基斯坦故事

本月初完成大選的巴基斯坦，其國內通通貨膨脹率徘徊在30%左右，接近40%的人生活在貧困線以下，債務與國內生產總值（GDP）的比率攀升至72%。新冠疫情和能源供應挑戰進一步削弱了巴基斯坦的增長前景，加上2022年底的水災導致全國800萬人流離失所，並造成300億美元（約2,348億港元）的經濟損失，尤其重創作為國家主要出口來源的紡織業。

巴基斯坦的經濟增長率極有可能在2023年陷入負值。最近的失業狀況使該國的官方失業率升至8.5%的歷史新高，並使額外840萬至910萬人口陷入貧困。有分析指，該國的經濟困境主要是增長率不足以吸收其快速增長的人口，加上巴基斯坦是世上稅收表現最差的國家之一，不僅農業土地所有者免征所得稅，房地產也不徵收資本利得稅。如今，巴基斯坦政府不得不應對這些問題，以及改善老化的公共基礎設施。

有玫瑰鹽業者認為，若想加以發展玫瑰鹽業，當局應先改善巴基斯坦的形象。(Getty)

去年，巴基斯坦在國際貨幣基金組織（IMF）30 億美元（約235億港元）的最後救助下勉強避免了違約，該國目前正在經濟復蘇的道路上艱難前行。然而，該計畫將於今年 3 月到期，雖然之後應會有新的 IMF 計畫，但巴國政府一直努力引入外國投資，以支持艱難的當地經濟。

卡卡爾重申，將採取措施進一步開放巴基斯坦的商業和投資，包括引入全面改革，通過透明的法規、簡化的程式和健全的法律框架，為投資者創造公平的競爭環境。他又指，政府於去年 6 月成立了特別投資促進委員會，以創造有利環境，促進外國直接投資，以促進國家能源、礦產、資訊技術、農業和畜牧業、工業和旅遊業等領域。

由此來看，不難明白巴基斯坦加強該國玫瑰鹽業發展的舉措，主要是為國內艱難的經濟現狀注入新的動力，從而協助當地經濟回恢正軌。不過，巴基斯坦玫瑰鹽出口商Niaz Hussain Siddiqui認為，假若巴基斯坦政府能夠改善巴基斯坦的形象，客戶會願意為產品支付更高的價格，同時會增加對玫瑰鹽的需求。他說：「如果我們能做到這一點，這將是一個不同的世界，喜馬拉雅鹽將成為巴基斯坦的驕傲。」