印度計劃於緬甸邊境建造圍欄　結束公民免簽政策

印度計劃大約在10年內斥資近37億美元，在與緬甸長達1610公里的邊境修築圍籬，以防止走私等非法活動。



路透社3月27日引述匿名消息人士稱，印度一個政府委員會3月批准了圍籬的費用，但仍有待印度總理莫迪（Narendra Modi）內閣的批准。總理辦公室及內政部、財政部、外交部等部門都沒有立即回覆記者尋求置評的電子郵件。緬甸方面也尚未發表評論。

消息人士稱，由高級官員組成的委員會還同意沿圍籬修建道路及1700公里的支路，連接軍事基地與邊境。

新德里2024年宣布，出於國家安全和維持東北地區人口結構的考量，將在邊界建設圍籬，並結束與緬甸之間長達數十年的邊境公民免簽證政策。

自2021年緬甸發生軍事政變以來，數千名平民和數百名士兵從緬甸逃往印度，投靠親友。新德里政府因此擔憂族群緊張局勢會蔓延至印度。印度政府的一些成員還指責邊境管理鬆懈，助長了與緬甸接壤的東北部曼尼普爾邦（Manipur）的緊張局勢。近一年來，曼尼普爾邦兩個民族之間衝突激烈。其中一族與緬甸欽族有著共同血統。

本文獲《聯合早報》授權轉載

