印度政壇最大金主　「彩票大王」陷欺詐逃稅醜聞

印度選舉委員會最近公布「選舉獻金」的調查結果顯示，印度「彩票大王」馬丁（Santiago Martin）及其公司是過去幾年來的最大政治金主，且因涉嫌欺詐和逃稅一直受到當局調查。



印度最高法院2024年2月廢除了實行7年之久的政治獻金機制，該機制允許個人和公司無限制地通過購買印度國家銀行發行的「選舉債券」（electoral bonds），再匿名捐給屬意的政黨，政黨收到後再向銀行兌現。

根據選委會3月14日公布的數據，馬丁的未來博彩和酒店服務公司在2019年至2024年期間，購買了總值136.8億印度盧比（約12.8億港元）的選舉債券，這比第二高捐助者多了40%。

數據顯示，印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的執政黨印度人民黨（BJP）是選舉債券最大的總體受益者，但沒有詳細說明捐助者給了哪個政黨。

有關選舉債券的數據，讓人們再次聚焦通過印刷和銷售彩票而致富的馬丁。

圖為2011年9月8日，印度警方押送商人馬丁（Santiago Martin）往哥印拜陀（Coimbatore）法院出庭。（Reuters）

56歲的馬丁少年時期為了養家餬口，到緬甸做勞工。他在80年代末回到印度，並在泰米爾納德邦（Tamil Nadu）南部哥印拜陀縣（Coimbatore ）開了一家彩票公司。他逐漸將業務擴展至卡納塔克邦（Karnataka）和喀拉拉邦（Kerala），乃至更遠的地區。在與當地政府達成協議後，他將業務擴展到不丹和尼泊爾，壟斷當地彩票發行。

彩票生意紅火最終讓馬丁的業務遍佈房地產、建築、農業、建築材料、紡織、酒店和媒體等領域。

據媒體報道，能言善道的馬丁在政界廣交朋友，他在政客身上揮霍無度。隨着他的商業帝國的發展，他也頻頻贈送昂貴的禮物給許多政客。

2011年，隨着達羅毗荼進步聯盟黨（DMK）在地方選舉中失去了泰米爾納德邦的執政權，馬丁的商業帝國也開始崩盤。他因涉嫌侵佔土地、欺詐和非法銷售彩票等14宗案件與多名政客一起被判入獄8個月，但他在2012年獲得保釋。

多年來，稅務局和警方對馬丁展開調查，其中一些案件仍在審理中。2023年9月，印度金融犯罪執法機構提控未來博彩公司和馬丁的15間附屬公司涉及洗錢活動。

調查顯示，這些公司涉嫌欺騙發行彩票的地方政府、沒有將彩票收益存入銀行、非法保留和領取未出售彩票的獎金及篡改數據。

本文獲《聯合早報》授權轉載

