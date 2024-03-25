印度50歲商人踩單車被槍殺 竟是兒子買兇 動機令人心寒
撰文：中天新聞網
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印度一名50歲商人納伊姆（Mohammed Naeem）日前騎單車上街竟被槍殺。
警方調查發現，買兇者竟是納伊姆的16歲兒子，3名嫌犯也坦承以60萬盧比（約56,000港元）的代價代為行兇。
以前已曾企圖弒父 動機令人心寒（點圖了解更多）：
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綜合外媒報道，印度北方邦一處城市布勒達布格爾（Pratapgarh）21日發生槍擊命案，50歲死者納伊姆當街遭人擊斃，警方循線索追查，很快就抓到了開槍行兇的3名嫌犯。
副警長辛格（Durgesh Kumar Singh）證實，3人向警方供稱，納伊姆的16歲兒子以60萬盧比的價格要買父親的命，並預先支付15萬盧比（約14,000港元）給他們，約定事成後再支付尾款。
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警方表示，少年買凶原因也很「簡單」，純粹是因為不滿父親沒有給足零用錢，而先前少年就曾因為身上錢不夠，會從商店偷錢，或是竊取家中珠寶變賣，達到自己的目的，以前也曾有過弒父念頭，但當時沒有成功。
此事一出，警方將3名行兇嫌犯送進監獄，買兇弒父的少年則被送進少年觀護所（juvenile center）等待進一步審訊。
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