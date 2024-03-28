紅麴｜再有2人生前曾食涉案保健食品　累計4死　小林製藥社長道歉

日本小林製藥的紅麴保健食品安全問題持續發酵，該公司3月28日證實，再多2人懷疑服用有關產品後喪生，令總死亡人數增至4人。



共同網報道，小林製藥28日在大阪舉行閉門股東大會，社長小林章浩就事件講解最新狀況，是有關事件持續擴大後，首次表明看法。他證實再多2人死亡。疑因服用相關保健品後患病死亡的人數增至4人。

日本放送協會（NHK）指，小林章浩在股東大會開始時向大家道歉，稱對於有民眾服用「紅麴膽固醇HELP」等產品之後出現健康問題，他為此深表歉意，同時向死者家屬表達慰問，並希望受影響人士可以早日康復。

對於大阪市政府採取行政處分，下令公司回收有關產品，小林章浩表示，公司將全力找出原因和防止問題進一步擴散，真誠回應受影響的顧客及合作夥伴。

這宗事件發生後，厚生勞動省懷疑小林製藥自主回收的三款產品可能含有害物質，於是在26日根據《食品衛生法》通報大阪市政府，要求對方銷毀產品。

大阪市政府於是向小林製藥查詢有關產品的出售量及市場流通量，並在27日採取行動處分，指示回收該三款產品，分別為：

- 「紅麴膽固醇HELP」（紅麹コレステヘルプ）的「45粒15日份量」、「90粒30日份量」及「60粒20日份量」三種類，它們在2021年至今年3月在日本全國的藥房及網上發售，已出售大約100萬包；

-「ナイシヘルプ＋コレステロール」，發售日期為去年6月24日至9月15日，主要在網上及北陸地區出售約40個；

-「ナットウキナーゼさらさら粒GOLD」，發售日期為去年12月16日至今年3月22日、在網上及廣島縣出售的大約60個產品

小林製藥紅麴產品。（網上圖片）

厚生勞動省向小林製藥了解後，發現該公司接獲約3000宗受影響報告，其中106人需要入院。當局同日與相關部門開會後認為，首兩宗死亡個案主要與去年9月生產的產品有關，而該部門亦會與專家組成的藥事及食品衛生審議會舉行調查會議，商討對策。