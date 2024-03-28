批評番茄罐頭太甜遭廠商控告　非洲孕婦或面臨最高7年監禁

西非國家尼日利亞（Nigeria）一名女子在Facebook批評當地一牌子的番茄醬太甜後，這品牌指控她散布「惡意評論」，損害公司名譽，她的行為面臨最高7年監禁。



現年39歲、正懷着第四名孩子的企業家奧科利（Chioma Okoli）2023年9月17日向Facebook上的1.8萬名「粉絲」抱怨，她認為Erisco Foods出產的番茄罐頭Ericso Nagiko Tomato Mix味道太甜。

她表示，由於沒找到Ginoand Sonia的番茄罐頭，於是決定購買Nagiko Tomato Mix來試試，結果發現它太多糖，「哈，如果你之前用過這個番茄罐頭請告訴我，這是個棘手的情況」。

帖文引來不少網民評論，有人留言批評她稱，「別糟蹋我兄弟的產品，如果不喜歡，請改吃別款」，不要拿到網上公審，她則回應道：「幫我建議下你兄弟，別再用這款產品Ki***ing人，昨天是我第一次用（這款番茄醬），根本是純糖」。

奧科利在一週後、同月24日被捕，根據警方3月7日發布的聲明，被捕原因是她使用其Facebook帳戶，「意圖煽動民眾反對Erisco Foods」。

她接受美媒採訪時表示，自己是在Lagos一間教堂中遭便衣警察逮捕，監獄環境非常糟糕，她只想能趕快出獄並回到孩子身邊。