肯尼亞邪教鼓吹「餓死上天堂」逾400人喪命　教主被控謀殺191兒童

非洲國家肯尼亞（Kenya）一個邪教信奉餓死能上天堂，大批信徒絕食死亡。邪教領袖麥肯齊（Paul Mackenzie）2023年4月被捕後，當地檢察部門2024年2月6日起訴其及29名相關人士謀殺191名兒童。



英國廣播公司（BBC）6日報道，30名被告在庭上否認控罪。麥肯齊之前也被控犯有恐怖主義行為、虐待兒童和酷刑，他一一否認。

雖然餓死似乎是大量信徒死亡的主要原因，但根據當地政府驗屍結果，部份受害者曾被勒頸、毆打，或出現窒息情況。

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這次事件在2023年4月揭發，肯尼亞警方在沿海城鎮馬林迪（Malindi）附近森林找到大批屍體，然後發現事件與邪教「好消息國際教會」（Good News International Church）鼓吹集體餓死「見耶穌」有關。

信徒住在800英畝森林內的幾個僻靜據點，警方一邊尋找遺體，一邊救出多人，但部份人身體過於虛弱，最終死亡。至2023年7月，死亡人數升至逾400人，當中包括191名兒童。

肯尼亞總統魯托（William Ruto）2023年4月表示，麥肯齊的教義與正統宗教背道而馳，他假裝和擺出牧師的姿態，實際上是一個可怕的罪犯。魯托強調，已指示相關部門徹查事情，並揪出企圖利用宗教在肯尼亞宣揚古怪意識形態的人。

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