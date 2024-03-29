俄指恐襲疑犯獲烏克蘭民族主義者資助　美稱指控無稽及曾警告威脅

俄羅斯調查委員會3月28日說，莫斯科近郊音樂廳恐襲疑犯與烏克蘭民族主義者有關，稱已掌握證據顯示疑犯從烏克蘭接收用於準備犯罪的資金和加密貨幣。有消息稱，當局已逮捕一名涉及資助恐襲的疑犯，將提請法院羈押。



美國白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）同日公布，在恐襲發生前，美國多次向俄羅斯發警告，包括書面警告。他批評，俄羅斯一再指控烏克蘭涉及恐襲是「無稽之談和宣傳」。



柯比指出，美國曾多次按照正常程序向俄羅斯發書面警告，包括在3月7日上午11時15分，向俄羅斯安全部門發書面警告，提醒極端分子或對莫斯科音樂會和大型集會襲擊。ISIS顯然對事件負有全部責任，但俄羅斯仍指控烏克蘭涉事。他強調，美國已試圖協助阻止這次襲擊，克里姆林宮清楚知道。

俄羅斯調查委員會表示，通過審問疑犯、研究繳獲的技術設備，以及分析金融交易信息，獲得他們與烏克蘭民族主義者有關聯的證據。

初步調查結果證明，恐襲行動具計劃性，策劃者經精心準備並提供資金支持。恐襲實施者從烏克蘭獲取大量資金和加密貨幣，以用於準備襲擊。

另俄新社報道，8名已提審的疑犯中2人對羈押提出上訴，分別為Aminchon Islomov及其父親Isroil Islomov。兩人被指協助4名塔吉克槍手，恐襲造成至少143人死亡。