莫斯科恐襲｜涉向槍手提供住宿疑犯提堂　俄羅斯派員赴塔吉克調查

撰文：蕭通
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俄羅斯音樂廳恐襲案再有一名疑犯3月26日被法院提堂，名為Alisher Kasimov的男子為吉爾吉斯裔，被指控為4名四名塔吉克槍手提供住宿。他聲稱透過網上平台出租房屋，不知道入住者是恐怖分子。他被下令羈押至5月22日，等候下次出庭。

另外，路透社引述塔吉克消息人士稱，俄方已派出調查人員去到塔吉克，於首都杜尚別（Dushanbe ）向4名槍手家人問話。塔吉克消息指，總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）親自監督調查，並批評這宗恐襲是恐怖及可恥事件。

本月早些時候，拉赫蒙曾表示，政府對激進伊斯蘭傳教士的活動感到震驚，這些傳教士對塔吉克青年進行「洗腦」，使他們容易受到政治勢力的操縱。

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俄人權專員指虐囚不可接受

據塔斯社報道，在當局發布審問疑犯的影片後，俄羅斯人權專員Tatyana Moskalkova表示，當局應依法拘留嫌疑人，對被拘留者和被告使用酷刑絕對不可接受。

報道指出，在審問期間，其中一名疑犯被割掉部份耳朵。俄羅斯當局表示正在調查。至於26日被提審的被告Alisher Kasimov，外媒指他沒有明顯受傷跡象。

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