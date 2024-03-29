荷蘭斥資25億歐元挽留ASML　擬改善其總部地區

荷蘭政府宣布斥資25億歐元改善埃因霍溫地區，從而確保該國最大的公司、半導體設備製造商阿斯麥（ASML，艾司摩爾）不會將業務遷出荷蘭。



路透社報道，荷蘭經濟部長阿德里安森斯（Micky Adriaansens）星期四（3月28日）向記者證實這一數字。荷蘭《電訊報》（De Telegraaf）月初曾引述匿名知情人士報道，阿斯麥已經向將要卸任的首相呂特提交了多項請求，該公司正在考慮到境外進行擴張。

當時的報道稱，荷蘭政府成立了一個名為「貝多芬」（Beethoven）的特別工作組，來解決阿斯麥對技術工人供應、環境法規和電力供應的擔憂。阿德里安森斯稱，政府斥資25億歐元的舉措是貝多芬計劃的一部分，這筆資金將用於改善阿斯麥總部所在地埃因霍溫（Eindhoven）的住房、教育、交通和電網。

荷蘭內閣在一份聲明中說，在企業紛紛表示苦惱之後，內閣也打算採取一些措施來減輕企業的納稅負擔。具體措施尚不明確。

聲明說：「在採取這些措施時，荷蘭內閣假定阿斯麥將繼續投資，並將其法定、財務和實際總部留在荷蘭。」

阿斯麥製造用以生產尖端晶片的必要設備，它不僅是荷蘭最大的企業，也是歐洲最大的科技公司。 阿斯麥行政總裁溫寧克（Peter Wennink）3月公開抱怨荷蘭政府的政策，包括計劃終止對技術移民的減稅政策，這將使該公司更難僱傭到重要員工。這些批評驚動了荷蘭政府。

阿斯麥還表明，政府一直未能適當投資以改善埃因霍溫技術中心的基礎設施，包括高速公路、住房和電網等多個方面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

