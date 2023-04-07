韓國橋樑恐怖意外「一秒突崩塌」美髮師墮亡　驚悚畫面流出

韓國京畿道城南市盆唐區5號發生一宗人行道崩塌事故，導致兩名正在人行道的行人一死一傷悲劇。震撼監視器畫面曝光，讓當地民眾相當不安。死者家屬也悲痛發聲。



綜合《韓聯社》、《news1》等韓媒報道，該橋樑名為亭子橋，5號上午下着滂沱大雨，約9時45分左右無預警崩塌，只見監視器畫面中，一名30多歲男子手持雨傘在奔跑，約一至兩秒內人行道突然斷裂，和正對向走來的30多歲女性一起跌落橋下，紅綠燈也摔落河邊。（點圖放大逐格睇意外畫面👇👇👇）

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事故釀成該名男子腰和背部身受重傷，送院治療，而該名女子則當場心跳停止，到院後仍不治身亡。死者弟弟透露表示，姊姊是一名擁有20年資歷的美髮師，曾遠赴英國留學，原本在首爾江南區美髮店任職，後來終於在盆唐區開業，已經營三年。

死者弟弟說，姊姊每天都經過亭子橋去店裡上班，當日也是接到客人預約後前往，怎料卻發生憾事。他崩潰表示，第一時間間得知對方死訊震驚不已，以為是遭到電話詐騙，不敢置信在韓國會發生這種事，直呼太荒唐。要求政府釐清真相，希望對有關單位進行懲處，他無法想像，這次只是姊姊遭遇此事，若換做許多學生經過橋梁，恐釀成更嚴重事故。

由於該座橋樑正處交通要道，且居民也常常在橋下運動，因此讓當地居民非常不安。警方初步研判，是因為亭子橋裡埋設的供水水管破裂，導致橋面人行道崩塌，持續進一步調查確切原因。

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