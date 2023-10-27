印度興建中橋樑倒塌　男察覺異樣拔足狂奔　最終難逃死劫｜慎入

印度近期發生一起恐怖橋樑倒塌意外！10月23日下午在印度巴納斯坎塔縣的巴倫布爾市有一座還在興建中的橋樑突倒塌，共造成兩名人員死亡。目前警方已展開調查，而倒塌瞬間畫面也流出、相當怵目驚心。



根據《印度時報》報道，10月23日下午三點左右在印度巴納斯坎塔市的巴倫布爾市58號國道上，一座正在建設的三腿高架橋倒塌，造成兩位民眾死亡。根據帕蘭普爾東警察督察SK Parmar表示「當時大樑倒塌，正在施工的橋樑下停着一輛人力車，一人坐在人力車上，共造成兩人死亡。」目前已經將兩名死者的屍體送往巴倫布爾民事醫院進行屍檢，而不幸身亡的兩名死者身份已確認。

觸目驚心的意外發生經過（慎入，圖片或令人不安）：

+ 3

當時橋樑驚險倒塌的畫面也在「X（先前稱作Twitter）」流出，只見監視器畫面中一名原先在車上的男子似乎驚覺橋樑將塌陷，急忙衝出車子、向前狂奔逃命，然而短短5秒時間男子仍不及橋樑倒塌之快，瞬間遭大量樑柱壓垮慘死。

負責道路與建築（R&B）部門的首席部長帕特爾（Bhupendra Patel）稱高度重視此事件，已嚴密關注此事件，並命令R&B品質控制總監工程師、設計圈總監工程師和古吉拉特邦工程研究院總監工程師，共三名高級工程師趕赴現場、立即查明真相。

延伸閱讀：2樓變1樓！台灣大樓傾斜住戶暫避 突見家園於眼前垂直下沉｜有片

+ 34

延伸閱讀：

沒繫安全帶？國三竹山段駕駛自撞護欄甩飛車外 慘遭後車輾斃

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】