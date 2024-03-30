莫斯科音樂廳恐襲　調查稱槍手準備往基輔領獎金　塔吉克拘捕9人

俄羅斯莫斯科音樂廳恐襲案，路透社3月29日報道，塔吉克已拘捕9人，涉嫌與這宗恐襲案有關，他們已被帶到首都杜尚別調查。



俄羅斯拘捕的11人當中有4名槍手，全員來自鄰國塔吉克。塔吉克安全委員會表示在瓦赫達特市拘捕了9人，他們已被帶到首都杜尚別調查。委員會未提供進一步細節。

當地3月22日莫斯科的番紅花市政廳（Crocus City Hall）發生恐襲，造成大量傷亡。衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）29日表示，多一名留醫傷者不治，讓死亡人數增至144人。

俄羅斯聯邦偵查委員會早前指，已獲得證據，涉案恐怖分子與烏克蘭民族主義者有聯繫。聯邦偵查委員會表示，恐怖分子犯案後驅車前往俄烏邊境，計劃越境到烏克蘭首都基輔領取獎金。委員會繼續調查工作，核實烏克蘭特種部門是否參與策劃恐襲並提供資助。

美方批評俄羅斯把烏克蘭牽扯進來是一派胡言及政治宣傳，重申唯一須為事件負責的是極端組織伊斯蘭國（ISIS）。