波蘭總理：歐洲正處於「戰前時代」　各國尚未做好準備

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，歐洲戰後時代已經過去，人們正生活在一個「戰前時代」，強調北約與歐美間的團結，與援助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的重要。



圖斯克3月29日接受歐洲一個媒體訪問時表示，歐洲已進入了戰前時代，但警告各國尚未就戰爭做好準備，敦促各國加大國防投資。

「我不想嚇任何人，但戰爭不再是過去的概念，它是真實存在的，而且已經在兩年多前開始。」

圖斯克表示，不論2024年美國選舉的結果如何，如果歐洲在軍事上更加自給自足，對華盛頓來說，歐洲將成為一個更有吸引力的合作夥伴。他同時呼籲對基輔提供緊急援助，表示戰爭在未來兩年將決定一切：「我們正處於二戰結束以來最關鍵的時刻。」

圖為2024年3月4日，一架波蘭的豹2型坦克在橫越波蘭維斯瓦河，參與北約Dragon-24演習。（Reuters）

圖斯克近日一直利用着社交平台，呼籲歐美各國加大對烏克蘭的援助，包括表示：「顯示對烏克蘭真正團結？少一些言辭，多一些彈藥。」及在回應美國國會未能通過援烏法案時：「還需要多少論據才能作出決定？」

波蘭表示在3月24日，有一枚俄羅斯的導彈短暫飛越波蘭領空，引發華沙高度戒備。烏克蘭表示，俄羅斯針對能源基礎設施，發動大規模導彈和無人機攻擊。