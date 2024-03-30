拜登新選舉廣告向黑利支持者招手　「別投票特朗普，投我」

美國總統拜登（Joe Biden）的競選團隊，在3月29日發布一條新的宣傳影片，對象直指共和黨前聯合國大使黑利（Nikki Haley）的支持者，呼籲他們改投拜登。



影片節錄了前總統特朗普（Donald Trump）多個在造勢集會時，對黑利的攻擊，包括批評黑利是「偽共和黨人」、「瘋子」、「不合適擔任總統」等。同時影片亦節錄特朗普所說：「我已有足夠選票，不需要黑利支持者的投票」。影片最後呼籲黑利的支持者，改為支持拜登。

拜登的競選團隊傳訊主任泰勒（Michael Tyler）表示：「特朗普明確表示他不需要那些支持黑利的選民支持，所以讓我們同樣明確地表達，在這場競選中，對於那些反對特朗普重回白宮的人來說，這裏有個家。」

「拜登正建立一個廣泛而多元的選民聯盟，他們想要更多的自由，而不是更少，他們想要保護我們的民主，他們想要生活在一個遠離混亂、分裂和暴力的國家，而這正是特朗普任期所帶來的。」

隨着黑利宣布退選，2024年總統大選幾乎已肯定是拜登對上特朗普。至今兩人的支持率相近，拜登向黑利的支持者招手，意味拜登希望吸引共和黨那些不希望特朗普重返白宮，但現時沒有投票目標的選民。