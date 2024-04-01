查理斯出席復活節彌撒後罕見一舉動　英媒：傳遞2個訊息

英國王查理斯三世（King Charles III）與一眾王室成員3月31日乘車抵達位於倫敦西部溫莎城堡（Windsor Castle）的聖喬治教堂（St George's Chapel）出席復活節彌撒。彌撒結束後他出乎眾人意料地四處走動，與身在溫莎堡外祝福他的人交談及握手。



這次彌撒是王室2月5日宣布查理斯患癌以來，他最引人注目的露面。

現年75歲的查爾斯向圍觀的公眾打招呼，眾人為之驚訝。有人後來說他「看起來不錯」並且「精神抖擻」。他不僅與在溫莎堡外等候的約60名民眾握手，還花了3分鐘與他們進行簡短的交談，在場人士都非常高興。

一位王室粉絲握着他的手說：「祝陛下早日康復」。國王回答說：「我盡力。」另一個人對他說：「[請您]繼續堅強，永不放棄。」

《陛下》雜誌（Majesty）總編輯利特爾（Joe Little）稱，這次露面對國王來說「意義重大」。

他補充說：「這是他數月來第一次能以這種方式與公眾見面，也是今年第一次有機會四處走動，所以這是康復之路上一個非常令人開心的里程碑。」

英國《獨立報》4月1日稱，他的露面也被視為，在王室有2名成員患癌的消息公開後，他在安撫公眾方所做出的努力。他這次露面距離儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）透露自己患癌僅1週多。

白金漢宮的一位消息人士告訴一些英媒，在國王對癌症治療有「非常令人鼓舞」的反應後，醫生改變對國王的工作指引。英國《獨立報》、《每日電訊報》、《太陽報》及《鏡報》都是引述同一王室消息人士的、一份看來有點長的聲明進行報道。

《獨立報》稱引述一位消息人士稱，在復活節的露面後，查理斯在恢復履行公職方面邁出了「重大一步」。王室內部人士稱：「今天是重要的一步」。

可以看出，國王在過去幾週對治療的反應非常令人鼓舞，因此他的醫生能夠稍微調整他們對國王陛下現在所能做的工作的指引，包括參加復活節彌撒，以及問候那些前來善意地表達支持的、祝福者他的人。 《獨立報》引述英國王室消息人士

消息人士稱，前方道路「看起來非常有希望」。

綜合《每日郵報》、《星期日快報》等英媒報道，這次彌撒安排與往日大為不同，除了王儲夫婦威廉凱特一家缺席外，還有查理斯改為乘車抵達、在儀式期間會與家人分開坐等。

1. 規模減

《每日郵報》指出，這次活動規模會較往日縮減，過往王室核心成員都會出席復活節彌撒，但今年隨着王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）公布患癌消息，威廉、凱特與3名子女也確定不會出席這次彌撒。他們選擇在位於英格蘭諾福克（Norfolk）的安默堡（Anmer Hall）度過復活節假期。

↓ 查理斯進場前與王后卡米拉一同向現場人士揮手 ↓

2. 查理斯走路變坐車

《星期日快報》指，查理斯去年會帶領着一眾家人步行前往溫莎聖喬治禮拜堂，參加彌撒，但今年他則是坐車，直接在禮拜堂門口下車及進場。

3. 與家人分開坐

查理斯在這次儀式期間料不會與家人一起坐，他會與王后卡米拉及其他王室成員分開坐，這是因為他在接受癌症治療期間，避免受到感染。

4. 不出席午餐聚會

《太陽報》指，王室成員傳統上會在復活節彌撒後一起吃午餐，但這次查理斯決定會缺席這個私人午餐聚會。

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