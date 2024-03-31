查理斯凱特患癌｜盤點王室成員癌史　愛德華八世死後公眾才知病情

英國國王查理斯（King Charles III）與王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）相繼確診癌症，帶來震撼彈。事實上，近代英國王室也有不少成員患有癌症或曾傳出患癌消息，部份也相當神秘，例如愛德華八世（Edward VIII）患癌過世後，公眾才經傳媒報道知悉其患喉癌。



綜合《商業內幕》（Business Insider）報道，除了查理斯與凱特，在近代英國王室曾爆出患癌消息的成員有：

· 約克公爵夫人莎拉

英國安德魯王子（Prince Andrew）的前妻、約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson，Duchess of York）證實患有乳癌後，1月再確診皮膚癌。

據王室發言人1月指，莎拉是在接受乳房重建手術期間，因應皮膚上的幾個痣進行切除及分析，當中發現其中一個屬惡性黑色素瘤。

英國約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson，Duchess of York）2018年5月在溫莎堡出席活動（Getty）

· 愛德華八世

以「不愛江山愛美山」聞名的愛德華八世（Edward VIII），僅在1936年作為國王執政，在位不滿一年後便讓位給弟弟喬治六世（George VI），他的頭銜因讓位而轉變為溫莎公爵（Duke of Windsor）。

愛德華八世於1971年被診斷出患有喉癌，隨後1972年5月在巴黎去世，終年77歲。

商業內幕（Business Insider）指出，《紐約時報》（New York Times）1972年在一篇報道愛德華八世去世的報道中提到了他的病情，公眾才因此得知他患有喉癌。

王室聲明當時僅指「我們深感遺憾地宣布，溫莎公爵殿下於1972年5月28日2點25分在巴黎的家中去世。」未有談及病情。

· 喬治六世

愛德華八世的弟弟兼繼任人、喬治六世的病情同樣沒有公開，他最初患有動脈硬化（Arteriosclerosis），未有向公眾充分講述，至後來患上肺癌，1951年9月要切除左肺，僅把事情淡化稱作是「結構異常」（structural abnormalities），更甚的是，王室醫生隱瞞肺癌的診斷結果，不但沒有通知公眾、國王家人，甚至沒有告訴國王本人。

在切除左肺的5個月左右後，喬治六世1952年2月逝世，王室公布的死因聲明也僅稱是在睡夢中「冠狀動脈血栓形成」（coronary thrombosis）。

· 伊利沙伯二世？

已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）2022年9月逝世後，王室指死因是「老死」（old age），不過她也被質疑曾患癌症。

一本由菲臘親王（Prince Philip）友人兼前英國議員布蘭德雷斯（Gyles Brandreth）撰寫、2022年12月出版的書籍《伊利沙伯：私人寫照》（Elizabeth: An Intimate Portrait，暫譯），內容則寫道「我聽說女王陛下罹患一種骨髓瘤（Myeloma），也就是骨髓癌。」