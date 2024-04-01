美媒指查理斯三世患胰臟癌　專家：或治療前列腺增大時發現

英王查理斯三世（King Charles III）2月證實患癌，但沒有透露病情。外界紛紛猜測他的身體狀況，有美媒日前更稱，查理斯三世是患上胰臟癌，更可能「命不久矣」。他早前接受前列腺增大治療後不久就傳出患癌消息，但到底這個治療會找出甚麼類型的癌症？



美國全國廣播公司（NBC）旗下的節目《Today》引述醫療專家納魯拉（Tara Narula）指，進行任何手術程序時，都需要接受術前檢測，當中包括化驗、驗尿及胸部照X光，因此可能在這個情況找到一些問題。

德州大學安德森癌症中心（The University of Texas MD Anderson Cancer Center）泌尿科副教授格雷格（Justin R. Gregg）認為，醫生為增大的前列腺減壓時，可能會為移除的組織進行化驗。有時就會意外診斷出前列腺癌。不過白金漢宮（Buckingham Palace）就強調，查理斯三世並非患上前列腺癌。

英王查理斯三世與王后卡米拉2024年3月31日乘車抵達溫莎堡（Windsor Castle）的聖喬治教堂（St George's Chapel）出席復活節彌撒。彌撒結束後查理斯意外地四處走動，與身在溫莎堡外祝福他的人交談或握手。這是王室2月5日公布他患癌的消息後，他最引人注目的露面。（Reuters）

約翰斯·霍普金斯大學Sidney Kimmel綜合癌症中心（Johns Hopkins Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center）腫瘤學教授布勞利（Otis Brawley）指出，病人接受良性前列腺脹大（Benign Prostatic Hyperplasia)）都會進行成像檢測，期間有機會發現其他不相關的問題。他舉例，盆骨或腹部的磁力共振（MRI）或電腦斷層掃瞄可以顯示腎臟或膀胱癌的徵狀。

布勞利稱，在前列腺手術時使用的顯微鏡亦有助找出膀胱癌的情況。而醫生在前行腺的治療時，或會找到大腸直腸癌（colorectal cancer）徵狀；又或者在胸部X光檢查中發現淋巴癌等問題。不過他解釋，這些癌症都與前列腺增大有直接關係。

納魯拉表示，目前未知查理斯三世的病況，但強調如果及早發現患癌，盡早接受治療的效果就更理想。格雷格則呼籲大家，假如遇到膀胱問題就應告訴醫生，並在年紀漸大時定期接受癌症篩查。