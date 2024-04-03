內塔尼亞胡認以色列誤襲國際慈善組織　加拿大法國美國齊聲譴責

以色列4月2日空襲加沙數個地點後，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）承認誤襲非政府組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen），導致7人死亡。對此，加拿大和法國予以譴責，美國則敦促以色列調查事件。



援助組織世界中央廚房（WCK）2日表示，以色列的空襲導致其在加沙的7名人員喪生，遇難者包括一名巴勒斯坦人、澳洲公民、波蘭公民，一名美國和加拿大雙重公民，以及3名英國公民。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2日表示，華府已敦促以色列對空襲事件進行迅速、徹底和公正的調查。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美國對事件感到憤怒，這種憤怒可以被定性為譴責。不過柯比也說，無證據表明以色列故意攻擊援助人員。

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）在X表示：「我們譴責這些攻擊，並呼籲進行全面調查。」

法國外長塞茹爾內（Stephane Sejourne）也強烈譴責以色列空襲，稱：「沒有任何理由可以證明這樣的悲劇是合理。」