美國大選｜Z世代陷財務壓力　拜登或流失年輕一代選票

調查顯示，美國年輕一代財務壓力沉重，18歲至29歲群體的不滿情緒日益增多，對尋求連任的美國總統拜登（Joe Biden）而言是個令人擔憂的跡象。



根據蓋洛普（Gallup）最近的一項調查，上述年齡段的人把經濟視為最關注的問題，人數是年長者的兩倍多。

雖然目前所有選民比2020年總統大選時更擔心經濟，但悲觀情緒在30歲以下的選民中上升幅度最明顯。

早前的民調顯示，前總統特朗普（Donald Trump）目前在搖擺州的18歲至34歲選民中，以47%對40%領先拜登。相比之下，拜登在上一輪選舉中贏得了逾六成30歲以下選民的支持。

拜登目前面臨的挑戰是，儘管過去一年經濟增長穩固，就業市場強勁，通脹率降溫，但多個民調顯示許多人並不看好經濟。

其中，年輕一代面臨着多種難題，包括學生貸款減免受阻，利率達到最高水平，還有昂貴的租金。

相比而言，年紀更大的美國人或許居住在抵押貸款利率較低的房子裏，多年來的樓市和股市上漲或許也令他們受益，因此他們對經濟不像年輕人那樣悲觀。擺脫冠病疫情後，不同世代的人財務狀況大有不同，這可能為拜登如何向年輕人傳遞政治信息提供了參考。

一名受訪大學生指出，如果拜登能夠解決年輕人面對的問題，投票率可能會比預期來得高。

本文獲《聯合早報》授權轉載

