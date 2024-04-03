芬蘭1死2傷校園槍擊案疑犯僅12歲　警方：行兇動機涉欺凌

芬蘭首都赫爾辛基附近的萬塔市（Vantaa）一間學校4月2日發生校園槍擊案，造成1死2傷，死傷者與疑犯全為12歲。當地警方3日發聲明透露，疑犯行兇動機涉及欺凌問題。



綜合路透社與《每日郵報》3日報道，警方發表聲明指，疑犯接受盤問時講述自己是欺凌問題的受害人，聲明並指「這項資訊在警方初步調查中也得到證實」。

據芬蘭警方稱，疑犯今年初轉至事發學校後，未能融入到新同學的群體內。

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事發學校名為Viertola school，約有800名學生，為1至9年級的學生，年齡7至15歲。學生剛在度過復活節假期後回校。

據當地傳媒2日報道，疑犯是在課室內開槍，他之後離開校園，警方在距離校園約50分鐘步行路程的地方把他拘捕，據報他神情平靜。

事件釀成1人死亡，2人受傷，其中一名傷者為來自科索沃（Kosovo）的阿爾巴尼亞裔12歲女童。

網絡流傳警方制服12歲疑犯時的畫面，據《每日郵報》報道，疑犯當時仍持有槍械，目擊者指疑犯個子小，他把「某東西」掉到地上，然後跪下。根據流出的畫面，疑犯臉朝下躺在行人道上，兩名警察跪在疑犯旁邊，地上似乎有一把槍。

↓ 萬塔市位於赫爾辛基北面 ↓

萬塔市位於赫爾辛基北面（地圖截圖）

警方稱，由於槍手年齡在15歲以下，未達承擔刑事責任年齡，因此不可還押他，已把他送往社福機構看管。

警方又指疑犯所持手槍的許可證來自一名親戚。