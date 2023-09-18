前夫被指性侵5女　Katy Perry舊訪問被考古　這點吻合受害人說法

曾與樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）結婚、並一度被荷里活力捧主演《大明星小跟班》、《阿舍正傳》（Arthur）等電影，並為《復活反斗王》（Hop，台譯《開運兔》）主角獻聲的英國諧星羅素布蘭德（Russell Brand），被數名女子控性侵以及情緒上的控制和虐待，有人甚至是在他和Katy Perry婚姻尚未結束期間遭到他的摧殘，而他與Katy Perry確定離婚生效的5個月後，又將一名叫做娜蒂亞的女子擠在牆上「霸王硬上弓」。



Russell Brand曾經以無厘頭的言論和看似瘋癲的表演型態大受觀眾歡迎，在影壇與電視圈大為走紅，他坦承自己那段時間很得意忘形、是個爛人，但對於這幾位女子出面控訴被他施以性暴力，他以短片回應都是在彼此兩情相悅的情況下才發生性行為，絕對沒有「性侵」。

Russell Brand被控曾性侵多名女子後，成為傳媒的焦點：（按圖了解）

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他的醜事先是被報刊報道，然後在英國第4頻道的特別節目中詳細揭露，該節目找來的女性們都選擇匿名控訴，可是故事都差不多 — Russell Brand就算聽到她們大叫「不要」或是「滾開」，還是沒有停手，繼續把她們不是擠到牆邊就是按在床上，強行滿足自己的獸慾。

過往Katy Perry也曾在受訪時透露被前夫傷害，稱他的控制欲很強，一如這次出面指控他的其中一些女性的說法，表示被他在情感上虐待、遭他嚴格控制。而他還是堅持自己並沒有犯下這些惡行，還照常在舞台上做現場脫口秀表演，觀眾們也被他逗得起立鼓掌。此事後續會如何發展？外界都在關注中。

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