Katy Perry前夫涉性侵醜聞　前僱主BBC啟動緊急調查

英國傳媒9月16日報道，四名女子指控美國天后Katy Perry的前夫、英國喜劇演員羅素班特（Russell Brand）性侵，他否認指控，指自己成為「有協調的攻擊」對象，並強調所有關係都是兩廂情願。英國廣播公司（BBC）17日表示，羅素班特為該公司前僱員，公司正就相關指控展開緊急調查。



BBC發言人發聲明表示，日前公開的紀錄片和相關報道，涉及橫跨多年的嚴重指控。而在2006年至2008年間，羅素班特曾在BBC工作，因此公司正緊急調查相關問題。

電視節目製作公司Banijay UK亦表示，已啟動緊急內部調查。根據第四頻道（Channel 4）的節目《Dispatches》和《星期日泰晤士報》（Sunday Times）披露的內容，部份嚴重不當行為涉及2004年和2005年的電視節目，相關節目由Banijay UK旗下公司Endemol 製作，因此公司展開調查。

主要協助家暴和性侵受害人的婦女機構Trevi表示，已經終止與羅素班特的合作關係。

倫敦大都會警察局發聲明稱，尚未收到任何與這些指控相關的舉報，但鼓勵所有性侵受害者報案，無論事情發生在多久以前。

《星期日泰晤士報》與偵查節目《Dispatches》披露，4名女子指控在2006至2013年期間，遭羅素班特性侵。但羅素班特同日在YouTube及前稱Twitter的社交平台X發表錄影講話，否認有關指控。