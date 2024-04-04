習近平拜登通話：中美關係雖企穩　華府對北京訴求回應令人生疑

中美元首星期二（4月2日）再次通話，雖然雙方發出的新聞稿都形容這次通話「坦誠」，但從對話內容看，雙方分歧歧仍存，在美國打壓中國高科技發展的問題上尤其是各說各話。



本獲獲《聯合早報》授權轉載；撰文：楊靖



根據新華社報道，習近平對拜登指出，去年11月他與拜登在三藩市會晤後，這幾個月中美關係出現企穩態勢，但兩國關係中的消極因素也有所增加，「需要引起雙方重視」。

習近平繼後也表示，雙方要用行動兌現各自承諾，將「三藩市願景」轉為「實景」。

談到這次元首通話，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受《聯合早報》採訪時說，今年1月中國外長王毅與美國白宮國家安全顧問沙利文在泰國會晤時，美國就提出了兩國元首通話的要求。但中國認為美國並未積極落實兩國元首的三藩市共識，通話氛圍並不成熟。

如今，兩國元首本週通話，而外界到非常臨近時才有消息，對話顯得有些「無預警」。不過，也有分析認為美國財長耶倫今天將啟程到北京，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計幾週內也要訪華，中美元首這次通話有可能是為下來的雙邊互訪進行溝通。

TikTok標誌：圖為2022年8月22日，路透社製作的設計圖片。（Reuters）

另一方面，美國近期針對中國高新技術企業的限制有強化態勢，以短視頻平台TikTok的遭遇最為典型。美國眾議院上個月通過一項法案，要求中國互聯網巨頭字節跳動在165天內剝離旗下短片分享平台TikTok。

據白宮國家安全委員會發言人科比在元首通話後透露，在近兩個小時的通話期間，拜登對習近平點名TikTok，提到美國對Tik Tok所有權的關切。

中國政府的新聞稿沒有提及TikTok。但習近平在通話中強調，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子愈拉愈長，這不是「去風險」，而是製造風險。他也明確警告，如果美國執意打壓中國的高科技發展，中國政府不會坐視不管。

吳心伯認為，美國的說辭與其「不尋求遏制中國發展」的承諾自相矛盾，也不能滿足中國對公平待遇的要求。

中俄關係：由於俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，中俄關係中愈來愈重視的議題是地區安全。圖為俄羅斯總統普京2019年訪華期間，與中國國家主席習近平在清華大學畢業典禮上握手。（Getty）

拜登在通話中也確實罕見地對習近平點名俄羅斯國防工業。根據白宮文告，拜登與習近平通話時，對中國為俄羅斯國防工業提供支持，以及這種支持對歐洲和跨大西洋安全的影響表示擔憂。

拜登還指責中國的貿易政策和非市場經濟措施損害了美國工人和普通家庭，但他表明，美國將在避免過度限制貿易和投資的情況下繼續在技術領域採取限制性措施。

當地時間2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。這是會談後，拜登親自將習近平送到上車處道別。（新華社）

中美雙方在科技與經貿問題上自說自話，凸顯了雙方巨大的分歧。不過，在危機管控方面，尤其是台灣問題上，兩國似乎有一定的共識。

在元首通話的前一晚，不具名的白宮官員曾對媒體吹風，有媒體提到台灣抱怨中國大陸在灰色地帶加強對台襲擾，該官員回應稱，他認為北京在海峽兩岸或南中國海的行為沒有什麼特別新的做法。

這名官員還說，考慮到台灣即將舉行總統就職典禮，習拜兩人這次通話是拜登重申一個中國政策、台海和平與穩定重要性的機會。他還指出，拜登政府正努力爭取未來幾周內舉行「美中人工智能對話」。

中國作為提案國，上個月在聯合國還與美國一道支持了一項具有里程碑意義的人工智能決議。

根據白宮消息，中美兩國防長預計也會進行通話。

在吳心伯看來，儘管中美高層交往不斷，美國能在多大程度回應中國訴求，仍令人生疑。