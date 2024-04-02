數百屍體散落四周：以色列把加沙希法醫院變成「亂葬崗」

「這是種族滅絕機器的一部分，」一名在醫院當志工的外科醫生說。 「只有衛生系統被摧毀，種族滅絕才會發生。」



以色列軍隊周一從加沙最大的醫療設施撤出，此前為期兩周的致命襲擊使飽受飢荒的加沙北部唯一一座部分運作的醫院大樓完全變成廢墟。

聯合國專家指責以色列軍方對加沙的醫療系統發動了「無情的戰爭」，以色列軍方在一份聲明中聲稱，以色列軍方在該設施內部和周圍殺死了200名「恐怖分子」，並逮捕了500 多名「與恐怖組織有關聯」的人。在對希法進行長期襲擊期間。

2024年4月1日，以色列軍隊在經過兩周的行動後從希法醫院及其周圍地區撤出，醫院範圍遺下數百具屍體。（Reuters）

軍方沒有提供證據證明被殺者是武裝分子；以色列一再被 指控給手無寸鐵的平民貼上「恐怖分子」的標籤。

根據 襲擊事件目擊者的描述，以色列士兵在 al-Shifa 建築群內虐待並處決了平民，其中包括十多名兒童。歐洲-地中海人權監測組織上周表示，其現場小組「收到了有關醫院內及周邊地區4至16歲巴勒斯坦兒童被殺害和處決的相同證詞」。

以色列攻擊後拍攝的照片顯示，希法建築被燒焦，佈滿彈孔，最後化為廢墟。據報道，該醫院的急診室、外科病房和產科病房被以軍摧毀，據信建築廢墟下埋藏著數量不詳的屍體。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周日表示，以色列對該醫院的圍困導致至少21名患者死亡，數十名危重或受傷的加沙人沒有「必要的護理手段——沒有尿布、尿袋、清潔傷口的水」。

來自加沙北部報道的巴勒斯坦記者霍薩姆·沙巴特（Hossam Shabat）表示，他周一訪問醫院院落時，親眼目睹了醫院外的「數百具屍體」。

沙巴特在社交媒體上寫道： 「屍體狀況非常可怕；許多人的手腳被綁在背後，並被推土機壓扁。」 「許多屍體被燒毀，然後被壓成碎片。還有幾具屍體已經腐爛，部分屍體被流浪狗吃掉。大多數屍體已經無法辨認，家人只能通過衣服來辨認他們。」

沙巴特補充說：「希法醫院被認為是加沙地帶最大的醫療中心，可以治療許多複雜的病例。」 「它已被完全摧毀；他們燒毀了它並摧毀了所有醫療設備。以色列佔領軍有一個目標，那就是摧毀加沙的每一寸土地。」

在希法醫院做志工的外科醫生加桑·阿布·西塔 (Ghassan Abu Sitta) 告訴《 立即民主！》周一接受採訪時稱，在以色列襲擊醫院之前，希法醫院「僅佔加沙衛生系統容量的 30%」。以色列於11月首次襲擊該設施，最近一次襲擊於3月18日開始。

阿布西塔說：「摧毀希法，肆意摧毀希法，是以色列種族滅絕計劃的重要組成部分，該計劃旨在確保加沙成為一個不適宜居住的地方，即使在停火之後也是如此。」

通過摧毀希法並確保其無法挽回，以色列人正試圖確保加沙在未來幾年內沒有一個正常運作的衛生系統。

阿布西塔接著批評西方記者幫助以色列延續這樣的說法：希法被哈馬斯用作「指揮中心」，因此是「可接受的」目標。

「這是種族滅絕機器的一部分」阿布西塔說。 「只有衛生系統被摧毀，種族滅絕才可發生。」

路透社形容，希法醫院經過以色列軍隊兩周襲擊後，「建築物被夷平的荒地」，「巴勒斯坦屍體散落在泥土中」。

加沙媒體辦公室主任伊斯梅爾·塔瓦卜塔（Ismail al-Thawabta）周一在一份聲明中表示，以色列軍隊「摧毀並燒毀了希法醫療中心內的所有建築物」。

塔瓦卜塔說：「他們推平了庭院，將數十具烈士的屍體埋在瓦礫中，把這個地方變成了亂葬崗」，「這是反人類罪」。

本文轉載自Common Dreams, 香港01編譯