塞拉利昂毒品濫用嚴重　總統宣布進入全國公共衛生緊急狀態

塞拉利昂總統比奧（Julius Maada Bio）宣佈，因毒品和藥物濫用猖獗，塞拉利昂進入全國公共衛生緊急狀態。但比奧未提及這一緊急狀態會持續多久。



綜合彭博社和新華社報道，比奧星期四（4月4日）晚在電視講話中說，一種被稱為「庫什」（Kush）的麻醉類毒品，正在摧殘成千上萬塞拉利昂年輕人的生命，威脅規模與十年前爆發的伊波拉疫情類似。

比奧說，吸食合成毒品的塞拉利昂年輕人不斷增加，「致命的毒品不分階級、種族、性別和宗教，給我們的社區帶來毀滅性傷害，使家庭支離破碎，奪走了國家未來的棟樑」。

據了解，「庫什」是一種合成大麻素，通常與丙酮、鴉片類曲馬多（tramadol）和甲醛等添加劑混合。

休養之城康復中心主任約翰遜（Annah Boombu Johnson）說，吸食這類強效、危險且不可預測的混合物，會導致吸食者身體出現疼痛並引發心理健康問題。吸食者還「會像殭屍一樣夢遊」，並因此受傷或死亡，因為他們或在意識不清醒的情況下，走到街上被汽車碾死或摔倒。

比奧表明，宣布進入全國公共衛生緊急狀態彰顯了政府打擊毒品的決心，塞拉利昂將在全國打擊毒品和藥物濫用工作組的領導下全面應對這一危機。他呼籲人民團結一致，拿出勇氣和決心，為下一代構建沒有毒品的未來。

此外，利比里亞和幾內亞的「庫什」濫用問題也有所增加，兩國都與塞拉利昂邊境接壤。

本文獲《聯合早報》授權轉載

