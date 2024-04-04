日本AEON出品Topvalu樽裝水瓶蓋被指有霉味　公司回收86萬瓶

多位顧客指出日本永旺集團（AEON）旗下品牌Topvalu樽裝水瓶蓋外側有類似發霉的氣味，集團4月3日公布消息並主動回收在關東、中部和關西地區銷售、約86萬瓶的2公升裝「天然水」（全稱：トップバリュベストプライス 国内で採水した天然水）。



根據厚生勞動省食品衛生應用系統的訊息，截至4月2日下午4時，尚未收到有人因飲用產品而健康損害的報告。

這批產品2024年2月27日至4月1日在東京都及9個縣的まいばすけっと（My Basket）和イオンビッグ（AEON BiG）超市發售，有效期為2026年2月和2026年3月。

永旺稱，3月27日後接獲數名購買這款樽裝水的消費者反映，產品出現像是黴菌的氣味。經調查發現，標示相關有效日期的產品可能有類似黴菌的氣味，4月1日停售這款樽裝水。

約14萬箱、合計約86萬瓶已運往東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、岐阜、靜岡、三重、滋賀、奈良9個縣。

永旺集團說，每間商店都會收集消費者交來的產品，並進行更換或退款。

集團稱，已對水本身進行簡單測試，發現「根本不存在健康問題」。

公司目前正在調查氣味來源，還將調查瓶子的外部，以及產品的儲存條件。永旺稱，對於事件造成消費者擔憂與困擾深表歉意。

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