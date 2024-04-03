Jimmy Kimmel遊日本深感2大文化差異　嘆美國髒又噁：我們活像豬

撰文：聯合新聞網
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很多人出國遊玩後多少還是會覺得回家最好，但美國名嘴Jimmy Kimmel似乎不這麼想。他日前在節目上透露，最近和家人去日本度假，回來後感嘆相比之下，「美國真是骯髒又噁心的國家」，這番話也引起網民熱議。

Jimmy Kimmel在4月1日播出的節目上表示：「去日本之後，我意識到我們總是歌頌的這個地方，美國，真是個骯髒又噁心的國家。」他承認去日本度假7天之前，他覺得美國是有一些缺點和「需要改進的地方」，但跟世界其他地方相比還算不錯。

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Jimmy Kimmel解釋：「我去歐洲，在那裏，本該有水管系統的地方卻是土坑。我屏息心想，幸好我不住這裏，然後回家。」 但日本給他的感覺截然不同。

「整個國家就像是迪士尼樂園，而我們就像活在六旗（Six Flags，美國主題樂園）。」他說：「我回家已經36個小時，從沒感覺這麼髒過。跟日本人比起來我們活像豬，我無法想像他們怎麼看待我們：『哦，那群垃圾人。對，美國人，垃圾。』」

這位深夜騷主持人表示，在日本旅遊時，他從沒遇過廁所是髒的，「東京和京都的廁所比我們這裏的手術室還乾淨。走到哪，廁所都很乾淨，沒怪味，還有能幫你沖洗的馬桶」。日本人順手帶走垃圾的習慣也讓Jimmy Kimmel感到驚訝。這是由於1995年東京地鐵遭沙林毒氣襲擊後，多數地方都移除公共垃圾桶。

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對於Jimmy Kimmel體驗的文化衝擊，網民表示：「我沒去過日本，但我爸在那裏住很多年。他總是說那裏整潔又安全，小孩可以自己走路去某處而不必擔心被拐走，要是在餐廳遺忘錢包，1小時後它還會在那裏。」

有網民也說，這是日本集體文化壓力下的產物，要尊重他人，維持環境乾淨，若有人不守規矩就會被圍剿。該網民提到，當美國檢討街友盤踞街頭的問題時，「Jimmy Kimmel第一個跳出來，替街友侵犯他人權利而辯護」，現在卻又把城市環境髒亂怪給國家，「Jimmy Kimmel助長了問題，然後抱怨這個問題，像他這種人才是問題所在」。

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