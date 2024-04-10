韓國會大選開鑼 黨派爭端激烈 選民投票不是支持誰而是懲罰誰？
撰文：官祿倡
出版：更新：
韓國國會選舉4月10日開鑼，關乎國會300個席位如何分配，更是決定國會控制權誰屬。當地民怨正沸騰，據選舉分析師指，無論是領導執政黨的總統尹錫悅，或是在野黨領袖李在明，支持度也不高，與其說選民希望哪個黨派勝出，不如說是希望懲罰哪一方。
朝野兩黨矛盾激化
執政的尹錫悅和在野的李在明常有衝突，當地人士把他們之間的關係稱作「角鬥士政治」，在上屆大選中，尹錫悅僅以0.73%的優勢獲勝，為史上票數差距最小。
尹上任後，李領導的在野黨拒絕支持他提名的內閣人選，而尹又否決了在野黨通過的法案，其中有涉及調查尹夫人貪污的法案，朝野兩黨矛盾一再激化。
據《紐約時報》7日報道，事實上兩位領袖都沒有得到廣泛支持，首爾的選舉分析師Eom Kyeong-young稱「這次選舉的重點是你想懲罰誰，是尹錫悅還是李在明。」
民意調查專家鄭韓蔚（Jeong Han Wool，音）更表示，大約20%的合格選民希望看到尹錫悅和李在明均受到「懲罰」，這次選舉可能取決於這部份選民最終如何投票。
民怨沸騰仇恨升級
韓國國內，選民的不滿正與日俱增，出生率低、失業率高、經濟增速放緩。年輕人對收入不平等感到沮喪，高樓價將他們拒之門外。
這些根本性的危機促使韓國的政治撕裂，而線上煽動暴力的行為通過社交媒體傳播，仇恨成為主流。心懷不滿的老人襲擊李在明，用刀刺傷了他的脖子；憤怒的青年用石頭掟傷一名執政黨的立法委員。
韓國束江大學（Sogang University）的學者3月在一篇分析文章中寫道
韓國政治長期以來一直被報復和怨恨所主導，以至於政治已經成為一個報復性的「角斗場」。總統的任期只有五年，他們經常對前任總統或國內競爭對手進行刑事調查，造成了政治報復的惡性循環。