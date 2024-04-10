韓國會大選開鑼　黨派爭端激烈　選民投票不是支持誰而是懲罰誰？

韓國國會選舉4月10日開鑼，關乎國會300個席位如何分配，更是決定國會控制權誰屬。當地民怨正沸騰，據選舉分析師指，無論是領導執政黨的總統尹錫悅，或是在野黨領袖李在明，支持度也不高，與其說選民希望哪個黨派勝出，不如說是希望懲罰哪一方。



朝野兩黨矛盾激化

執政的尹錫悅和在野的李在明常有衝突，當地人士把他們之間的關係稱作「角鬥士政治」，在上屆大選中，尹錫悅僅以0.73%的優勢獲勝，為史上票數差距最小。

尹上任後，李領導的在野黨拒絕支持他提名的內閣人選，而尹又否決了在野黨通過的法案，其中有涉及調查尹夫人貪污的法案，朝野兩黨矛盾一再激化。

圖為2023年4月24日，韓國總統尹錫悅與夫人金建希將乘專機前往美國。她手上拿着的，是一款快將爆紅的手袋。（韓國總統府辦公室網站）

據《紐約時報》7日報道，事實上兩位領袖都沒有得到廣泛支持，首爾的選舉分析師Eom Kyeong-young稱「這次選舉的重點是你想懲罰誰，是尹錫悅還是李在明。」

民意調查專家鄭韓蔚（Jeong Han Wool，音）更表示，大約20%的合格選民希望看到尹錫悅和李在明均受到「懲罰」，這次選舉可能取決於這部份選民最終如何投票。

民怨沸騰仇恨升級

韓國國內，選民的不滿正與日俱增，出生率低、失業率高、經濟增速放緩。年輕人對收入不平等感到沮喪，高樓價將他們拒之門外。

這些根本性的危機促使韓國的政治撕裂，而線上煽動暴力的行為通過社交媒體傳播，仇恨成為主流。心懷不滿的老人襲擊李在明，用刀刺傷了他的脖子；憤怒的青年用石頭掟傷一名執政黨的立法委員。

韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明（紅圈內）2024年1月2日訪問南部港口城市釜山時頸部被刺傷，在現場接受急救後被一度轉院，抵達首爾大學醫院。他其後在此接受血管重建手術，並轉入深切治療部留醫。（韓聯社 via REUTERS）

韓國束江大學（Sogang University）的學者3月在一篇分析文章中寫道