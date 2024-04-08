韓國會選舉在即　尹錫悅失言+人事任命爭議或影響「期中試」表現

韓國國會將於本月10日舉行選舉。這場選舉被視為尹錫悅政府執政兩年的「期中考」，執政黨希望在這次選舉中扭轉當前「朝小野大」的局面，為總統尹錫悅餘下三年任期順利施政提供助力，但從民調來看，執政黨選情悲觀，尹錫悅或將面臨失去國政運營動力的危機。



今年2月底，最大在野黨共同民主黨公開推舉議會選舉候選人的過程出現雜音。多數獲得推舉的都是「親李派」，即親黨首李在明的人，引發「李在明私黨化」爭議。直到那時，輿論對執政黨的選情仍頗樂觀。

然而，尹錫悅堅持任命涉嫌濫用職權的前防長李鍾燮為駐澳洲大使，嚴重拖累執政黨選情，對執政黨造成致命打擊。

圖為2024年3月1日，韓國首爾，韓國總統尹錫悅在三一運動105週年紀念儀式上發出三聲歡呼。（REUTERS/Kim Hong-Ji/Poo）

據媒體報道，2023年7月，韓國海軍陸戰隊一名士兵在執行防汛任務時殉職，時任防長的李鍾燮涉嫌對調查這起案件的軍方責任人施壓。公調處因此立案調查李鍾燮，並於2023年12月禁止他出境。然而，李鍾燮3月4日獲得駐澳大使任命，10日便啟程赴澳履新，引發他規避調查的批評。不堪輿論壓力，上任僅25天後，李鍾燮3月29日請辭，並獲尹錫悅批准。

輿論認為，李鍾燮事件拖太久，沒能在「黃金期」內解決，錯失挽救執政黨選情的機會。

連傾向保守的《朝鮮日報》3月30日也發表社論強烈批評尹錫悅任命受調查的對象擔任駐澳大使，並指整起事件讓人「從頭到尾都無法理解」。「大使竟然連國書都沒有帶就匆匆出國，有多少人能不覺得這是在逃跑？」

社論認為，執政黨在各種民調中落後於最大在野黨，原因不是政府犯了政策錯誤，而是總統太固執，不聽勸也不善溝通，在第一夫人金建希收受名牌包、涉及股票操縱案和李鍾燮任命問題上都是如此。尹錫悅不只是沒有讀懂民心，還頑固地違背了民意。

圖為2022年5月20日，美國總統拜登（Joe Biden）與韓國總統尹錫悅參觀三星電子（Samsung Electronics）平澤廠區。（Getty Images）

尹錫悅日前視察超市，更是給原本就處於劣勢的執政黨選情再添陰影。

韓國蔬果價格近期大漲，尹錫悅3月18日到首爾一家大型超市視察時，看見促銷的大蔥一捆僅要875韓元（約5.06港元），就拿起說：「一捆大蔥875韓元的價格似乎很合理。」

不料這句話立刻引起轟動，因為韓國大蔥價格不斷上漲，一般市場上的大蔥要價高達5000韓元以上。這讓民眾怒火中燒，紛紛質疑875韓元的「總統大蔥」去了哪裏。

住在首爾的家庭主婦金慧美（54歲）就向《聯合早報》申訴：「在批發市場，一捆大蔥也要超過4000韓元，大型超市賣7000韓元。是在愚弄因物價上漲受苦的老百姓嗎？總統的言論令人憤慨。」

韓國總統尹錫悅3月29日出席GTX-A線通車儀式。（Yonhap via REUTERS）

反對黨隨即給尹錫悅貼上「不懂民生」的標籤。由於物價問題是凸顯政府民生失策最有效的手段，所以許多在野黨候選人如今拉票時，都會借大蔥價格猛攻政府。

相信是擔心醜聞纏身的夫人金建希會拖累執政黨選情，所以去年12月出訪荷蘭回國後，尹錫悅已近四個月沒有攜夫人出席活動。沒想到夫人不現身，尹錫悅自己卻成了執政黨選情的「麻煩製造者」。

尹錫悅的作風和言論可能是當27年檢察官時養成的習慣，但作為總統，最重要的是傾聽民眾的心聲。即將迎來「期中考」，從政經驗僅三年的尹錫悅正面臨着一場嚴峻的考驗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

