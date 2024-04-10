倒退至160年前　美國亞利桑那州最高法院恢復1864年墮胎禁令

美國總統大選11月舉行，在眾多受矚議題中，其中一個就是墮胎權。亞利桑那州最高法院4月9日裁定可執行160年前制定的、嚴厲墮胎禁令。裁決在4票贊成、2票反對後做出，反對者一名產科醫生及一名縣檢察官。



民主黨籍的亞州州長霍布斯（Katie Hobbs）反對裁決，稱這是該州「黑暗的一天」

美國總統拜登（Joe Biden）稱，這裁決致力於剝奪婦女的自由，他誓言要「繼續為保護生殖權利而奮鬥」。

2024年4月9日，在美國亞利桑那州立圖森（Tucson），亞利桑那州最高法院恢復一項1864年禁止墮胎的法律後，有婦女響應Women's March Tucson的號召上街抗議。（Reuters）

古老惡法 禁孕期中墮胎

亞利桑那州的禁止墮胎法律最早可以直追溯到1864年，這還是亞利桑那成為一個州之前。它禁止孕婦在整個孕期任何時候墮胎，除非是為挽救她的性命。法例將墮胎定為重罪，任何實施墮胎或是幫助婦女獲得墮胎服務的人均可被判處2至5年監禁。它在1901年及1913年被法典化。

這項法條使亞州成為全美國墮胎法最嚴格的州之一，其他有類似法律的包括德州、阿拉巴馬州 、密西西比州，它們都是南方州。

2024年4月9日，在美國亞利桑那州立圖森（Tucson），亞利桑那州最高法院恢復一項1864年禁止墮胎的法律後，有婦女響應Women's March Tucson的號召上街抗議。（Reuters）

州長檢察總長反對

霍布斯說，這是亞利桑州「黑暗的一天」，她說這條早在南北戰爭時期已存在的條過時的法律至今仍籠罩在女性身上，不僅傷害她們，且只會為女性、醫生和全州民眾帶來混亂，「作為一名州長，我承諾會盡一切權力，保護我們的生育權。」

很多人認為，該州數十年來存在的法律實際上已使這項規定無效；美國最高法院2022年6月24日推翻1973年的羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）之前，亞州2022年已通過的一項法律，允許在懷孕15週內墮胎。

2024年4月9日，在美國亞利桑那州立圖森（Tucson），亞利桑那州最高法院恢復一項1864年禁止墮胎的法律後，有婦女響應Women's March Tucson的號召上街抗議。（Reuters）

是否執行仍有變數

亞利桑那州最高法院做出裁決時同意19世紀的法律仍然有優先權。它將禁令推遲實施14天，並將把案件發回下級法院，以便法院考慮尚未解決的「其他憲法挑戰」。

外界目前尚不清楚禁令最終是否會執行。霍布斯2023年6月頒布一項行政命令，將該州墮胎法的執行權交予亞利桑那州檢察總長梅斯（Kris Mayes）。

梅斯稱只要她還是州檢察長的一天，就不會有任何女子或醫生，會因這條惡法而被判刑，她絕不會引用法例起訴任何人，亞州也不會有任何檢察官這麼做。

致力推動將墮胎權寫入亞州憲法的團體9日稱，他們已收集到足夠的簽名，可在11月對法案的修正案進行投票。亞利桑那州選民可能會在11月的公投中撤銷這項裁決。

2024年4月9日，在美國亞利桑那州立圖森（Tucson），亞利桑那州最高法院恢復一項1864年禁止墮胎的法律後，有婦女響應Women's March Tucson的號召上街抗議。（Reuters）

特朗普疑「轉軚」

自從羅訴韋德案裁決被推翻以來，墮胎權獲得在美國獲得廣泛支持，幫助民主黨在地方和州選舉中表現出色。

外界預期這議題將再次影響11月美國大選結果，民主黨人希望這議題能為他們在亞利桑那州等戰場州帶來支持。

共和黨料在這個議題備受民主黨攻擊，此外參加大選的美國前總統特朗普（Donald Trump）都不得不忌憚民意，這導致他看似「轉口風」，在大選前採取更溫和的立場。

特朗普競選團隊的發言人在回答 全國廣播公司（NBC）有關亞利桑那州裁決的問題時，僅提及前總統特朗普8日的言論。他認為墮胎法應由美國各州法律決定，沒有提及全國範圍內禁止墮胎的問題。