把胚胎視為「兒童」形同禁絕IVF　阿拉巴馬州裁決衝擊美國

美國阿拉巴馬州最高法院日2月19日裁定，冷凍胚胎在法律上將被視為與「兒童」具同等地位。這項裁決將在美國掀起一場生殖學界的動盪——除衝擊阿拉巴馬州的IVF外，也會對其他地方的人工生育治療產生負面影響。



事件始末

此案源於2020年發生在一間生殖診所的事件，有病人闖入冷凍胚胎庫，意外將裝有胚胎容器掉在地上，導致胚胎受損。案中受影響夫婦根據阿拉巴馬州《未成年人過失致死法》（Wrongful Death of a Minor Act）控告診所，法庭起初駁回訴訟，稱胚胎並非人或孩子，但最高法院最終以7比2票數推翻判決。

首席大法官帕克（Tom Parker）在判決書中寫道：「即使在出生之前，所有人類都具有上帝的形象，他們的生命不能被毀滅，否則將抹煞上帝的榮光。」

阿拉巴馬州最高法院日2月19日裁定，冷凍胚胎在法律上將被視為與「兒童」具同等地位。判決將影響使用體外人工受精（IVF）的治療。（Getty）

對IVF造成影響

雖然裁決並未禁止或限制人工生育治療，，但裁決會對阿拉巴馬州的體外受精（IVF）治療造成影響，因若將胚胎視為一個人，就可能引發關於診所如何使用和保存胚胎的問題。

在使用IVF治療中，女性要提供卵子，並於體外受精成為胚胎，植回母體發育成嬰兒，但並非所有胚胎都能使用。美國生育權中心（Center for Reproductive Rights）主任史密斯（Elisabeth Smith）表示，在法律上賦予胚胎法人地位可能對IVF產生災難性後果，並阻礙許多依賴科學方法來建立家庭的人。

阿拉巴馬州醫學協會發表聲明中表示，裁決影響所有阿拉巴馬人，並很可能會導致更少嬰兒誕生，因為對於想要組建家庭的人來說，生育選擇會變得更有限。

美國墮胎辯論的關聯

美國聯邦最高法院2022年推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade）後，各州開始制定自己的墮胎法律。由民主黨控制的州維持墮胎的可能，而由共和黨控制的州則限制墮胎的權利。部份州加入了苛刻的條款，阿拉巴馬州則是全面禁止任何階段的墮胎，包括亂倫及強姦都不例外。

保守派基督教組織保護自由聯盟（Alliance Defending Freedom）表示，裁決是對「生命的重大勝利」。

總統拜登（Joe Biden）批評阿拉巴馬州的裁決是「粗暴且令人無法接受」，是「漠視女性為自己和家人做決定的能力」，又認同這是最高法院推翻羅訴韋德案的結果之一。

圖為2022年6月24日，有支持保留墮胎權人士在最高法院外示威，抗議法院推翻羅訴韋德案。（Reuters）

對其他州的影響

美國各州通常會效仿彼此立法，墮胎問題也是如此。因此雖然阿拉巴馬州的裁決只適用於該州，但其他州可能會出現類似的立法，特別是共和黨控制的州，這會進一步影響全美國人工生育治療。

但有專家指出，這案件會出現在美國最高法院的可能性並不大，因為阿拉巴馬州涉及的是對州法律的解釋，而不是聯邦法律。阿拉巴馬州這次的引用了聖經，這不一定適用於聯邦法院。

裁決如何影響美國政治

自美國最高法院推翻了羅訴韋德案後，墮胎權利一直是民主黨競選的重要議題。經過這次裁決後，民主黨候選人可以進一步把墮胎權延伸至守護生育治療，在各地宣傳爭取支持。

與此同時，這可能對尋求IVF的共和黨女性造成尷尬，如共和黨總統參選人，前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）。黑利曾利用IVF成功誕下兒子，她最初在19日表明支持阿拉巴馬州的裁決，但僅一天就改變了意見，表示她僅「同意胚胎也是人」，而非「同意阿拉巴馬州的裁決」，因裁決會「造成法律上的問題」。