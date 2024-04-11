以色列或遭導彈＋無人機狂炸　美以料聯手反擊伊朗

根據彭博社4月10日報道，未具名的美國和以色列官員表示，未來幾天伊朗或其代理人看來即將對以色列發動大規模導彈或無人機攻擊。這將標誌着這場自2023年10月7日的顯著擴大，令人憂慮。



這些知情人士稱，潛在的襲擊可能會在未來數天發生，可能會使用高精度導彈。

其中一位知情人士表示，根據美國和以色列情報機構的評估，襲擊的發生更多被視為「時間問題」，而不是「會否發生」的問題。

上週伊朗在敘利亞（Syria）首都大馬士革（Damascus）的大使館附屬建築物疑遭以色到空襲，7名伊朗軍事顧問及6名敘利亞國民死亡。以色列沒明確承認策動是次襲擊。

圖為2024年4月1日，以色列對伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館發動空襲。襲擊發生後現場一輛受損的汽車蒙上大量灰塵。（REUTERS/Firas Makdesi）

知情人士稱以色列的西方盟國已被告知，以色列政府和軍事設施可能成為襲擊目標，但民用設施預計不會成為襲擊目標。他們還說，美國官員正在幫助以色列規劃和共享情報評估。

以色列告訴盟友，他們正等待這次襲擊發生，然後再對加沙拉法（Rafah）的哈馬斯發動另一次地面進攻，儘管外畀還不清楚這次行動何時開始。

知情人士說，美國和西方的情報顯示，伊朗及其代理人的攻擊不一定來自以色列北部。那裏是伊朗的盟友黎巴嫩真主黨所在的地方。以色列官員同意盟國的觀點。他們還公開威脅伊朗，如襲擊以色列領土，以色列也將襲擊伊朗領土。

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）12日較早時再次誓言要對以色列襲擊大馬士革事件進行報復，他說，以色列的襲擊相當於對伊朗領土的襲擊。

2023年11月19日，伊朗領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）參觀伊朗革命衛隊航空航天部隊成就展，期間參觀了一枚導彈。（Reuters）

其中一名知情人士稱，外國外交使團已在為可能發生的襲擊做準備，在以色列當局要求提供發電機和衛星電話等應急物資的情況下，制定撤離的應急計劃，並指出，他們不知有任何西方使團計劃立即撤離。

美國雖敦促以色列在加沙停火，但拜登政府也表示，如伊朗或其代理人發動襲擊，華府準備支持以色列。拜登10日說：「我們還希望解決伊朗威脅要對以色列發動重大襲擊的問題。他們威脅要對以色列發動重大襲擊。正如我告訴內塔尼亞胡的那樣，我們對以色列安全的承諾是堅不可摧的，不受伊朗及其代理人的威脅。讓我再說一遍，我們將竭盡全力保護以色列的安全。」

其中一名知情人士說，尚不清楚伊朗及其代理人可能發動的襲擊是否會使衝突升級為更廣泛、更持久的戰爭，或者仍然局限於某種程度。

伊朗若直接襲擊以色列城市，那將是有史以來首次，並且會以重大方式加劇敵對行動。

美國總統拜登2023年10月18日訪問以色列特拉維夫，以色列總理內塔尼亞胡親往接機。（Reuters）

以色列上週對特拉維夫市區上空的導航訊號進行干擾，為可能發生的襲擊做準備。以色列大使館也被認為是潛在襲擊的目標，其在世界各地的多家大使館已關閉。

一名美國官員告訴半島電視台，如果伊朗對以色列發動襲擊，美國防部或會進行軍事干預。

根據半島電視台阿拉伯語頻道的翻譯，美國消息人士稱，「如果以色列遭到伊朗或其代理人的襲擊，我們不排除與以色列發動聯合報復性打擊的可能性。」

目前沒有該消息的進一步詳細說明，也沒有迹象表明美國與以色列的聯合回應是否包括對伊朗的進攻性打擊，還是僅僅是防禦性的，例如防空措施。

主持以色列戰時內閣的內塔尼亞胡、國防部長加蘭特（Yoav Gallant）和甘茨。（Reuters）

Axios提供的細節似乎證實了半島電視台的報道：兩名以色列官員說，負責中東事務的美國高級軍事指揮官預計11日前往以色列，就伊朗及其代理人可能對以色列發動的襲擊進行協調。美軍中央司令部司令庫里拉將軍（Michael Erik Kurilla）預計將會見以色列國防軍高級官員和以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant ）。