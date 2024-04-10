韓國會選舉開鑼　年輕及年長男性選民或成勝負關鍵

韓國星期三（4月10日）舉行國會選舉，由於受到老齡化影響，這次選舉是韓國史上首次出現60歲以上選民人數超過40歲以下選民的局面。分析認為，年輕男性選民和60歲以上男性選民或左右最終結果。



根據數據，截至3月29日，參與韓國本屆國會選舉投票的選民共4425萬1919人，其中60歲以上選民最多，人數達1411萬名，佔31.89%。但18至39歲的年輕選民佔30.6%，比上一屆國會選舉有所減少。

此次選舉的選民年齡層分佈比率分別為20-29歲年齡段及以下15.84%，30-39歲年齡段14.82%，40-49歲年齡段17.76%，50-59歲年齡段19.69%。

一般認為，韓國30歲至60歲以下選民支持傾向改革的在野黨，而60歲以上選民傾向於支持保守派陣營。

韓國國會選舉：全北特別自治道全州國民力量黨議員候選人鄭雲天剃頭及坐上囚車拉票（FB@정운천）

雖然最新民調結果顯示，在60多歲女性和70歲以上選民中，支持執政保守派國民力量黨的選民，比支持最大在野共同民主黨高出30%以上，但60多歲男性支持在野黨的人數也占約40%。

韓神大學名譽教授尹平重認為，隨着支持改革傾向政黨的「86世代」（60年代出生、80年代上大學的群體）進入60多歲後，已經很難說老齡層選民人數增加將對「保守政黨」有利。

此外，韓國朝野兩大政黨高度關注18至29歲和60至69歲男性選民投票給哪個政黨候選人。

據了解，兩年前舉行總統選舉時，在18至29歲的選民中，尹錫悅的支持率高達58.7%。

不過，韓國蓋洛普4日對政黨支持率進行的調查結果顯示，在18至29歲的選民中，對政黨沒有歸屬感或搖擺不定的選民達43%。但支持「祖國革新黨」等在野黨傾向佔2%。這意味着，投票當天，他們投票給哪個政黨議員，將會影響選舉結果。

700萬年輕人成選舉變數

另外，輿論認為，韓國選舉的最大變數是10至20多歲的年輕人。這主要是因為，18至19歲青少年和20多歲選民與其他年齡段相比，政治色彩較淡。隨着相關年齡段的選民人數超過700萬人，預計將對此次選舉結果帶來不小的影響。

圖為2024年4月9日，韓國首爾，政府官員在終身學習中心設立投票站。（Reuters）

分析指出，若執政的國民力量黨取得勝利，這意味着執政黨成功扭轉當前「朝小野大」的局面，為總統尹錫悅在餘下三年任期順利施政提供助力。但若執政黨慘敗，尹錫悅政府將提前陷入「跛腳鴨」的尷尬境地，政府的國政基調將不可避免地發生巨大變化。

韓國國會選舉每隔四年選出300名國會議員，逾三成選民已於5日或6日提前投票。民調顯示，選民最關注的問題是解決通貨膨脹、控制房價以及為國家經濟提供動力，但一些選民已對尹錫悅領導的人民力量黨和主要在野黨共同民主黨不抱任何希望，並考慮支持其他政黨。

本文獲《聯合早報》授權轉載

