越南女首富張美蘭詐騙案　港人丈夫朱立基囚9年　稱家庭經歷噩夢

越南女首富張美蘭涉嫌詐騙巨額金錢一案，越南法庭4月11日宣布判處死刑，根據越媒報道，法庭同日也宣布判處張美蘭的68歲香港人丈夫朱立基9年監禁，他被指協助妻子犯案。越媒也報道朱立基之前遞交予法庭的文件中，講述家庭正經歷一場噩夢，又懇求法庭不要判張美蘭死刑。



這宗詐騙案被指是越南歷來最大金額的金融詐騙案，涉及金額達到120億美元（約936億港元），當地最高人民檢察院一共起訴86人，包括張美蘭及其丈夫朱立基，其中張美蘭被判死刑。

根據公訴書，張美蘭及同謀2012年1月1日至2022年10月7日期間製造大量虛假貸款手續，以提取巨額資金，尤其是從2012年1月1日至2017年12月31日，張美蘭指示制定368份虛假貸款手續，從西貢商業銀行（SCB）提取資金用於不同用途。

在86名被告中，張美蘭是唯一不承認犯罪者。

據越南快報網站（VnExpress）11日報道，胡志明市法院的法官表示，朱立基在信貸組織的活動中違反貸款規定。

報道指，朱立基是越南時代廣場（Times Square Vietnam）的主席，擁有99%股權，他曾兩度簽署文件，批准使用時代廣場大樓作為73筆貸款的抵押品，結果他的批准導致西貢商業銀行（SCB）出現9.12萬億越南盾（約28.6億港元）的損失。

法官指朱立基作為一個不懂得說越南語的外國人，在不知道文件用途的情況下相信了妻子，批准有關文件。報道稱朱立基表達悔意，並配合調查。

朱立基在香港有「越南朱」之稱，他在越南擁有地產和酒店王國，在香港也擁大量物業，2010年曾捲入半山豪宅天匯撻訂案。

越南快報網站之前在4月4日報道，朱立基在最後遞交予法庭的文件中，講述家庭正經歷一場噩夢，他希望自己在過去時能夠更多地參與妻子的生意，阻止她參與西貢商業銀行跟其他兩間銀行的合併案，這樣的話能夠令他的家庭免於破裂。

他稱妻子「採取了一些錯誤的步驟」，導致家庭面臨嚴厲的懲罰，他又指「我為拋下妻子獨自一人而感到內疚」。

他並懇求法庭不要判張美蘭死刑。