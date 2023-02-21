越南富商朱立基4.3億沽鰂魚涌商住地盤　勁蝕近2.5億

再有港島重建地盤出現大幅貶值個案。消息透露，第一集團最新斥資約4.3億元，買入鰂魚涌芬尼街3至9號商住地盤，是次成交價較原業主越南富商朱立基2018年的買入價比，帳面大幅貶值約37%，勁蝕約2.48億元。



上述商住地盤為鰂魚涌芬尼街3至9號商住地盤，佔地約4,200平方呎，屬小巷單邊位置，貼近連接通往港鐵鰂魚涌站的天橋出入口。地盤日後料可以地積比率10倍重建商住項目，落成後總樓面約4.2萬平方呎。消息指，上述地盤最新透過俗稱「賣殼」的公司股份轉讓形式進行交易，以約4.3億元轉售予第一集團，即每呎樓面地價約10,238元。

第一集團魏深儀：不便透露詳倩

第一集團董事魏深儀回覆《香港01》表示，由於簽下保密協議，不便透露任何詳倩。不過她指，集團正努力在市場吸納合適的土地儲備，未來會以工廈及住宅地皮作為目標。

原業主越南富商朱立基 五年前6.78億買入

翻查資料，上述鰂魚涌芬尼街商住地盤，最初由資深投資者吳鎮科等人士，在2016年以約3.6億元買入。不過2018年3月份以6.78億元轉售予越南富商朱立基，即當時吳鎮科大賺3.18億元或近90%。

隨近年各區地皮作價大幅回落，是次朱立基以約4.3億元沽出此芬尼街地盤，帳面勁蝕約2.48億元，近五年間大幅貶值約37%。

事實上，近月市區私人地皮接連出現貶值個案，如北角堡壘街66號及建華街57號舊樓地盤，今年初以1.9億元沽出予佳明集團（1271），每呎地價不足6,000元。成交價較原業主四年半前買入價約4.68億元，帳面貶值近60%。

朱立基妻為越南女首富 二人在港擁逾百億物業

據早前報道，越南富商朱立基的妻子越南女首富張美蘭，在2022年10月被捕，涉非法發行債劵、非法挪用投資者數億港元。二人在港擁有逾百億元的貴重物業，如市值約90億元的中環盈置大廈全幢、市值約35億元的上環商廈The Wellington。此外，二人同時擁有5伙市值共18億元的山頂豪宅倚巒，以及4伙市值共8億元的半山豪宅天匯。