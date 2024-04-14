伊朗半世紀首襲以色列　全球神經緊張8小時　內塔尼亞胡下步受矚

伊朗伊斯蘭革命衛隊在香港時間14日早上4時開始對以色列境內目標發動導彈和無人機襲擊，是伊朗半世紀以來首次對以色列直接攻擊。



以軍稱，伊朗向以發射200多枚導彈和攻擊型無人機，當中包括「見證者-136」（Shahed-136 ）自殺式無人機，但大部份已被攔截。以色列尚未有實質的下一步行動，局勢似有穩定的迹象，包括以色列及約旦已重開空域。

以色列因哈馬斯2023年10月7日進行大型突襲實行大舉報復，並以消滅加沙地帶中的哈馬斯為目標。伊朗以往通過代理人如黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝對以色列及美國在區內目標發動襲擊——如今親自動手。

以色列被指在4月1日晚空襲伊朗駐大馬士革總領館建築。總領館院內還有伊朗駐敘利亞大使官邸，大使沒受傷。敘利亞國防部稱，受襲建築物全毀。伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，部隊7名軍官遇難。伊朗威脅會進行

以下是過去約廿四小時事發展經過：



伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）2024年4月13日稱，伊朗革命衛隊在波斯灣扣押「白羊座」號（Msc Aries）號貨櫃船。通訊社稱「白羊座」號與以色列有關，伊朗革命衛隊正在指揮被扣押的船隻駛往伊朗水域。同日晚上，以色列軍方發出警告。（Video obtained by Reuters/via REUTERS）

德黑蘭行動前

在伊朗開始行動前，以色列已在密切監視伊朗的襲擊計劃、加強防禦以及進攻部署。

美國總統拜登的提早結束行程，緊急返回華盛頓，進入戰情室與幕僚開會商討。美國防部長奧斯汀則重申，美國將全力支持保衛以色列。

伊朗在13日在霍爾木茲海峽附近扣押名為白羊座號的貨櫃船。伊朗最高領袖軍事顧問表示，以色列已處於恐慌狀態。

伊朗正式施襲

伊朗：當局聲稱當地時間14日凌晨向以色列派出185架無人機，發射110枚地對地導彈和36枚巡航導彈，部份成功擊中以色列領土，約一半成功擊中目標。伊軍還採取網絡攻擊造成包括特拉維夫在內的多個城市停電。伊朗亦向美國發出警告，倘干預伊以爭端，將打擊駐中東美軍。

以色列：包括耶路撒冷、貝爾謝巴和迪莫納等多個城市14日凌晨傳出巨大爆炸聲後，美以防長就以色列的防禦行動通電話，以方稱將對伊朗前所未見的襲擊作出「重大回應」。以色列安全內閣授權戰時內閣就如何回應伊朗襲擊做出決定。

美國：白宮稱美軍幫助以色列擊落「幾乎所有」來自伊朗的無人機和導彈；美國總統拜登就中東局勢召開兩次會議，並與以色列總理內塔尼亞胡通電話。

其他國家：襲擊發生後，約旦、伊拉克、黎巴嫩多國宣布關閉領空；敘利亞中部霍姆斯省上空響起連續爆炸聲；胡塞武裝向以色列發射無人機；真主黨稱也向以色列吞併的戈蘭高地射火箭彈。

市場：中東戰雲密布，幣市亦起波瀾。在伊朗對以色列發動攻擊期間，比特幣曾急瀉8%或逾6,000美元，見61,872美元。目前，比特幣跌勢略為喘定，現報63,762美元，挫近4%。

美國總統拜登2024年4月13日在X表示：「我剛與我的國家安全團隊會面，以了解伊朗襲擊以色列的最新情況。我們對以色列安全免受伊朗及其代理人威脅的承諾是堅如鋼鐵。」（X@POTUS）

事後表態：

伊朗：該國在發射導彈與無人機後說，如以色列不就其行動作出回應，伊朗軍事行動將「被視為結束」。以色列倘採取行動，繼續犯下「錯誤」，伊朗將以雙倍力量回應。

以色列：全國各地警報級別已降低，以色列一陸軍基地受到輕微破壞，南部一名貝都因女孩受傷。內塔尼亞胡對拜登不支持以色列反擊表示理解；以色列領空在香港時間下午2時20重新開放，距離該國因受襲關閉領空達7小時。

美國：美軍沒有成為伊朗本輪襲擊的目標，且不認為目前受到威脅；拜登表示不支持以色列進行反擊，將召集G7領導人進行統一外交回應。美國國務卿布林肯與國防部長均表示無意與伊朗開戰。

國際社會回應：

中國外交部：呼籲有關方面保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。

加拿大總理杜魯多：加拿大與以色列站在一起。伊朗政權無視該地區的和平與穩定。

西班牙首相桑切斯：對伊朗襲擊以色列表示「極度關注」，必須不惜一切代價避免地區衝突升級。

沙特對伊朗和以色列之間的緊張局勢升級表示擔憂，呼籲雙方保持克制。如果局勢惡化，將會產生「可怕的後果」。

德國總理朔爾茨：德國支持以色列，伊朗的襲擊「毫無道理且極不負責任」，並有「該地區局勢進一步升級」的風險。

聯合國秘書長古特雷斯：敦促伊朗襲擊以色列後各方保持最大克制，聯合國安理會計劃於香港時間周一凌晨4點舉行緊急會議。