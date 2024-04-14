澳洲富商千金命喪悉尼商場　警方：兇手或熱愛刀類

澳洲悉尼東部Westfield Bondi Junction購物中心4月13日發生持刀襲擊事件，一名40歲男子Joel Cauchi在商場內大開殺戒，造成6死12傷，其中一名傷者更是只有9個月大的女嬰。警員到場擊斃兇徒，初步懷疑對方有精神問題。多名死者的身分曝光，當中包括受傷女嬰的母親、一名首天開工的保安員，以及當地一位富商的女兒。



澳洲9News14日報道，澳洲警方表示，這宗襲擊導致5女1男喪生，12名傷者中有8名是女性。當局稱未知兇徒的動機，但目前已知襲擊與思想動機無關，而他是否針對女性行兇是其中一個調查方向。

澳洲悉尼4月13日發生持刀襲擊案後，總理阿爾巴尼斯與新州州長柯民思14日到案發現場外悼念。（AAP Image/Dean Lewins via REUTERS）

報道披露其中4名死者的身分，唯一的男死者是30歲的保安員Faraz Tahir。他一年前由巴基斯坦到澳洲尋求庇護，事發當天才是他第一天到該購物中心上班，結果卻客死異鄉。

Faraz Tahir為巴基斯坦難民，他首天在Westfield Bondi Junction上班就遇到不測。（Ahmadiyya Muslim Community Australia圖片）

當地一個穆斯林社區中心稱，Faraz生前積極參與青年慈善活動，備受大家的喜愛。

另一名死者就38歲的Ashlee Good，她是受傷女嬰的母親。事發時她為了保護女兒而身中多刀，之後負傷將女嬰交給兩名男途人，懇求對方將女兒帶到安全地方。

Ashlee Good奮力保護9個月大的女兒，即使身受重傷，仍不忘拜託其他人帶女兒到安全地方。（網上圖片）

新南威爾斯州衛生部長Ryan Park證實，女嬰剛接受手術，現時在深切治療部留醫。有網民為Ashlee發起眾籌，希望為她們一家渡過經濟難關。目前已籌得過萬澳元。她的家人感謝該兩名陌生人協助帶走女嬰，並感激各界的慰問。

25歲的Dawn Singleton亦是這宗悲劇的遇難者之一，她是當地著名網上時裝購物網站White Fox Boutique的員工，父親則是擁有8.2億澳元身家、著名廣告大亨及馬主John Singleton。

澳洲富商John Singleton的女兒的Dawn死於這次襲擊，終年25歲。（LinkedIn圖片）

至於Jade Young生前是一位資深建築師，同時是當地一個拯溺會成員。該會發表聲明，稱讚Jade和家人致力於青年教育，形容她的離世是一大損失，並呼籲受影響人士向朋友和家人傾訴。

Jade Young生前是一名擁有超過二十年資歷的建築師。（LinkedIn圖片）

報道提到，有更多事發時的片段曝光，包括兇徒在購物中心五樓襲擊一名途人的情況。他當時把刀藏在背部，再攻擊對方後逃去。而在該名途人遇襲前不久，一名小女孩曾站在兇徒出現的同一位置，幸好她及時到其他商店內避難而逃過一劫。

警方：兇徒或對刀類有一份熱愛

昆士蘭州警方指，兇徒Joel Cauchi在17歲患上精神問題，近年的精神健康有惡化情況，不過他過往沒有任何被起訴紀錄，惟去年初他曾因為家人拿走他的刀而報警，因此估計他對刀類有一種熱愛。當地一間刀具公司負責人向《衛報》憶述，Joel大約三年前曾到店內光顧，並要求將兩把日常用的刀磨尖，東主認為對方不是廚師或屠夫，因此對有關要求感到莫名其妙。

《每日郵報》則披露，Joel曾在多個男伴遊網站註冊，並在描述中以「住在悉尼、尋找歡樂時光的運動型39歲型男」，更稱可以提供多項「閉門服務」。

悉尼購物中心刀手Joel Cauchi在Facebook的圖片，見到他一身滑浪裝備，與其他愛好滑浪的澳洲人無異。（網上圖片）

Joel的家人發表聲明，形容他的行為可怕，一家仍正了解情況，並向死傷者表達慰問。聲明亦指，他們已與新州和昆州警方接觸，亦認為開槍擊斃Joel的女警只是盡忠職守。

一名Joel的鄰居向澳洲廣播公司（ABC）透露，對方年輕時沒有與其他孩童來往；另一名鄰居則形容，Joel甚少與其他人接觸。而從他的Facebook帳戶圖片顯示，Joel站在一塊滑浪板前，就像不少澳洲人一樣喜愛滑浪。在事發前數天的一段帖文，他就問大家有沒有興趣到著名的邦迪海灘（Bondi Beach）滑浪，因此難以相信他在數天後卻在邦迪海灘附近的購物中心行兇。