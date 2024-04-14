澳洲悉尼持刀襲擊案　英勇女警獲讚謙稱：不僅是我個人功勞

澳洲悉尼東部的購物中心Westfield Bondi Junction在4月13日發生7死8傷的襲擊案。男疑犯考奇 ( Joel Cauchi ，暫譯）被女警斯科特（Amy Scott）開槍擊斃，此事迅速躍登當地報章版面。事發後她的上司和同袍都說，對於外界的稱讚，她表現謙遜。



特別廣播服務公司（SBS）14日引述新南威爾斯州警方表示，當時考奇在商場內刺傷多人後，企圖向斯科特施襲， 她隨之拔槍將他擊斃。

案件發生後， 斯科特前往接受槍械殘留物測試，之後由同僚開車載她回家。

多間媒體稱，警察廳長卡特利（Yasmin Catley）13日晚與斯科特交談並說：「我代表政府和新州人民感謝她的勇氣。她非常謙虛。」

卡特利引述斯科特說：「這不僅是我，還有很多旁觀者在幫助和協助。」

報道引述新州警察工會副主席凱文莫頓（Kevin Morton）說，她對自己所做的事感滿意。莫頓表示，他已認識她多年。她面對外界的讚揚時，表現得很謙遜。

她知自己被稱為英雄，但對她來說，她只是在履行自己職責。

莫頓說: 「昨晚我和她交談了，今天（周日， 4月14日）早上又聯繫了她，她說: 『這是一個沒睡上多少的夜晚。』」

澳洲悉尼東部的購物中心Westfield Bondi Junction在2024年4月13日發生7死8傷的襲擊案。案中男疑犯考奇 ( Joel Cauchi ，暫譯）被女警斯科特（Amy Scott）開槍擊斃。

斯科特當時在商場內追蹤疑犯，在她來到商場5樓、追到疑犯身後，以及在他準備舉刀襲擊她時，她開向他了致命的一槍，終結這恐怖的襲擊事件。

《悉尼先驅晨報》引述目擊者狄克遜（Jason Dixon）稱憶述事發經過時稱，「我很高興她搞定了他，因為如果她沒有搞定他，他也會刺傷她。」

他說：「當她繼續快步跟在他身後追上他時，他轉過身來，面向她，舉起了一把刀。她開了槍，那個人現在已死了」。

狄克遜說，她只說了一次：『把它（刀）放下。』他接着說「然後她朝他的胸部開了一槍，他就倒地了，」

他說，斯科特別無選擇，只能開槍。他向澳洲《每日電訊報》說：「他向她逼近，然後又跑去追別人。」「她不得不向他開槍，因為他不斷走過來。他有一把刀，而且他不會停下來。

這名男子倒地數秒後，現場的畫面顯示，斯科特和另一名身穿制服的警察將這名男子拖到一邊走，並開始為他進行心肺復甦。

新州救護人員到場後接手急救，但他當場死亡。

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斯科特是當地警區東郊警區指揮部的高級督察，已任職十多年。 新南威爾斯州警察局長韋伯（Karen Webb）稱讚說，這名警官「展現出巨大的勇氣和勇敢」。

韋伯說，這名警官「在這種情況下表現得很好」。

這名警官與男子對峙時是獨自一人，韋伯說，「對於一名高級警官來說，在外監督和領導部隊，這並不罕見。」

總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在社交平台X發文，表示已經接獲聯邦警方（AFP）的報告，他稱全國民眾都向受影響人士表達慰問，同時感謝警方及救援人員的英勇表現。

新州州長柯民思（Chris Minns）則發表聲明，對事件感到震驚，他感謝新州警方及救援人員的勇敢，同時自己已即時結束在日本的休假，啟程返回悉尼處理事件。