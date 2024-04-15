馬來西亞男子吉隆坡機場槍擊孕妻　保鏢重傷

馬來西亞一名馬來男子4月14日凌晨在吉隆坡國際機場向懷孕兩個月的妻子連開兩槍。這名妻子飽受驚嚇但並未受傷，她的私人保鏢則中彈重傷。



事件發生在4月14日清晨1時20分。武吉阿曼警察總部刑事調查部總監蘇海里4月14日上午在吉隆坡國際機場召開記者會透露，38歲的嫌犯哈菲祖與妻子法拉正辦理離婚手續，警方認為嫌犯是因為個人糾紛而向孕妻開槍。 蘇海里說，哈菲祖與法拉曾一起經營一家旅行社。事發時，法拉正在機場入境處等待迎接從麥加朝聖回國的團友。 他說，哈菲祖的襲擊目標是法拉。哈菲祖當時先在現場拋擲爆竹導致兩人輕傷後，再在三四米外朝法拉開了兩槍，法拉的兩名私人保鏢當時立刻保護法拉。哈菲祖開槍後跑向停車場，然後開車逃離機場。

蘇海里透露，哈菲祖其中一槍擊中一名保鏢的腹部，導致該名保鏢身受重傷，另一槍則落空。「傷者腹部遭嫌犯近距離射中，他已經昏迷，在賽城醫院搶救，情況危急。」 警方指哈菲祖沒有擁槍准證，相信他是非法購槍後行兇。警方尚未確定他使用的槍械型號。

哈菲祖有四項前科 包括偷竊和冒充公務員

蘇海里透露，哈菲祖擁有四項犯罪前科，其中兩項是偷竊和冒充公務員。另外兩項是在2016年和2023年12月因恐嚇法拉而遭投報。法拉過後就聘請私人保鏢。

蘇海里說，警方案發後將法拉帶往警區總部錄取口供，她錄完口供後隨時可以離開警局。但若法拉認為人身安全受威脅，也可繼續留在警局，由警方保護。 2024年2月23日，法拉在臉書貼文說已辭去Majumalah旅行社總裁職務。

事發後，法拉傍晚在臉書發文說，警方仍在追捕嫌犯，因此任何案情都以警方說法為準。她說，律師也提醒她此時切勿發布任何聲明。她並未說明為何辭職後，案發時仍前往機場接機。 馬國警察總長拉扎魯丁下午告訴《馬來西亞前鋒報》，哈菲祖還在國內但尚未被捕。警方相信哈菲祖使用的是9毫米半自動手槍，是從鄰國購買後私運進馬國。

警方事發後已經加強吉隆坡國際機場的保安。警方也認為哈菲祖可能在北馬，因此吉打與玻璃市警方都已提高戒備，嚴防他偷渡到泰國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

