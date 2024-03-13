22歲馬來西亞華裔女赴杭州見男網友一度失聯　家屬證已平安回國

馬來西亞吉隆坡華裔22歲女子黃雪盈，通過手機遊戲結識中國男網友後，日前在未告知家人的情況下飛往杭州「奔現」（意指網戀的情侶線下第一次約會），一度失聯。

3月12日，馬來西亞《星洲日報》報道，黃雪盈已安全回國。



據報道，黃雪盈的親姐透露，妹妹3月9日獨自飛往杭州，去會見一名在「王者榮耀」結識的21歲男網友。雙方見面後，妹妹獨自租住宿等待回國的班機。她認為，雖然男網友並非壞人，也沒有發生任何險惡之事，但慫恿妹妹「奔現」也不見得是好人。

她表示，黃雪盈有開國際漫遊，但手機一直處於關機狀態，在失聯的情況下，家人選擇報警尋人，直至妹妹看到新聞報道後，才驚覺自己太魯莽闖下大禍。

黃雪盈。（微博@中國僑網）

黃雪盈的親姐表示，妹妹已於3月12日晚8時從杭州飛回馬來西亞，「我在機場接機時，妹妹頻頻向家人道歉，也哭得稀里嘩啦，眼睛都腫了」。她感謝媒體和廣大網民協助尋人，並稱妹妹暫時不會出門，先待在家中冷靜。

據此前報道，黃雪盈3月9日以「要和友人做蛋糕」為由獨自駕車離家。家人發現她一夜未歸後，持續撥電聯繫。隔日晚間，黃雪盈曾回電家人稱，要驅車南下新山會見數名男性網友，隨後便人間蒸發。經馬來西亞移民局調查，黃雪盈已在3月9日從吉隆坡第二國際機場搭飛機前往杭州。