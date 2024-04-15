澳洲富商千金籌備婚禮赴悉尼商場慘喪命　警察未婚夫抵現場聞噩耗

澳洲悉尼東部Westfield Bondi Junction商場4月13日發生持刀襲擊案，40歲男子Joel Cauchi在商場內大開殺戒，造成6死12傷，其中一名25歲死者是澳洲富商的女兒辛格爾頓（Dawn Singleton）。據澳媒15日指，她正籌備婚禮，當時赴商場購買化妝品，不幸遇上兇徒喪命，其未婚夫任職警察，是接報趕抵現場的警員之一。



25歲的辛格爾頓是當地著名網上時裝購物網站White Fox Boutique的員工，她的父親是擁有8.2億澳元身家、著名廣告大亨及馬主John Singleton。

澳媒news.com.au引述辛格爾頓的友人稱，辛格爾頓與男友正在籌備婚禮，她上周才剛買下婚紗，事發當天前往商場購買化妝品，在抵達約15分鐘後不幸遇上襲擊案身亡。

友人傷心稱「她是如此腳踏實地、謙虛、可愛、努力工作。」

辛格爾頓的未婚夫任職警察，是事發時接報趕抵現場的數十名警員之一，據《每日電訊報》引述消息人士指，當警方知道他的未婚妻是害者之一時，他已經抵達商場。

他在現場接到噩耗，據報道稱，他之後被帶離現場，由家人陪伴。

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