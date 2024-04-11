特朗普的佛羅里達州海湖莊園將是4月12日的俄烏戰場

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）最近四出受訪都談起防空系統不足的問題，日前更警告如果美援斷絕，烏克蘭將會戰敗。俄羅斯上周以來的密集長程攻擊讓烏克蘭全國多處能源基建受到破壞（4月11日的攻擊就毀滅了基輔市外的一座發電站），其中距離俄羅斯邊境不足30公里的第二大城哈爾科夫（Kharkiv）更成為了經常有數十萬市民陷入停電的重災區。澤連斯基表明將會把不足保護全國的防空系統改往防守哈爾科夫，並不排除俄軍可能會對此發動地面攻擊，開闢新戰線。

烏克蘭戰場的決勝關鍵還是美國軍援。

俄軍在烏東東進察蘇夫雅（Chasiv Yar）和阿夫季亞卡（Avdiivka）以西兩線的地面推進雖然援慢，依然是一個個小村落的強攻，但在烏克蘭彈藥不足，又未建成嚴密防禦工事之際，其速度已遠勝去年烏軍在南部的反攻。

日前，烏克蘭同瑞士公布了將會在6月15、16日舉行和平峰會。但如果美國軍援不能開通，這場和平峰會未必沒有可能變成「求和峰會」。

美國參議院早已通過了600億美元的援烏法案，阻力在於眾議院。

2024年1月，澤連斯基訪問瑞士，與總統阿姆赫德（Viola Amherd）會面。（Reuters）

4月9日，眾議院在復活節長假後重開會期。各界都在關注在復活節前後不斷放風稱自己會推動烏克蘭撥款的共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）會如何推出立法－－由於眾議院多數兩黨議員都支持烏克蘭，只要約翰遜願意把烏克蘭撥款交送大會表決，幾乎必定通過。

不知是否要釋出美國軍援對烏克蘭如何重要的訊號，在眾議院復會的同一天，美國國務院透過媒體放出消息，指美國將會向烏克蘭緊急出售1.38億美元的鷹式地對空導彈相關系統軍備，將會用2024年《國防授權法》中對烏克蘭的3億美元常規撥款支付。（按：該系統較為老舊，在美軍當中已被愛國者取代。）

目前，控制眾議院的共和黨正處於非常微妙的政治對立之中。在對立面的一邊，是一直忠於特朗普、2020年曾主動支持質疑選舉結果的議長約翰遜。可是，這位原本寂寂無名的路易斯安那州議員去年10月當選議長後卻「務實起來」，多次不顧黨內激進派反對同民主黨議員合作通過聯邦政府撥款法案，維持政府運作。如今，他更稱自己是列根主義者，不會背棄烏克蘭。

2023年12月12日，澤連斯基與眾議院議長約翰遜會面。（Reuters）

在對立面的另一邊，則是2021年才進入國會的佐治亞州（Georgia）眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）。

格林是個不折不扣的極右基督教民族主義陰謀論者，2018年曾在社交媒體上提出當時加州山火是由與猶太裔羅富齊（Rothschild）家族有關的太空雷射線造成（而非氣候變化）的理論（按：她引述的外太空太陽能發電技術其實在2023年才首次成功試驗把微弱的能量傳回地球），在俄烏戰爭爆發後則相信俄羅斯普京（Vladimir Putin）政府是基督教傳統倫理的守護者，一直反對美國援助烏克蘭。

最近，格林就向約翰遜提出了議長罷免案，暫時不要求進行表決，卻表明一旦約翰遜敢將援烏撥款交送眾議院大會表決，將會發動投票罷免其議長職位。

格林的陰謀論截圖，有興趣的讀者可仔細參詳。（X@JustinGrayWSB）

在對烏立場上，格林的態度似乎與特朗普較為接近。特朗普一直反對拜登的烏克蘭撥款。上月同他見過面的親俄匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）稱特朗普將不會給烏克蘭一分錢（但有知情人士向媒體稱此言有誤）。《華盛頓郵報》日前則報道稱特朗普的和平計劃是要求烏克蘭放棄克里米亞和頓巴斯領土來換取和平（按：不過俄羅斯在法理上已經吞併的不只頓巴斯，還包括烏克蘭南部的赫爾松和扎波羅熱）。

似乎是要向約翰遜展示不滿，特朗普4月10日就公開反對約翰遜在眾議院推進的《外國情報監測法》（FISA）相關立法程序，最終導致包括格林在內的19位共和黨議員投下反對票，阻礙立法進展。

但對於特朗普此舉是否有意要警告約翰遜，尚難以說準。該情報立法關乎美國情報部門能否繼續在沒有法庭手令之時在外地監視外國公民，但特朗普2016年一以誤以為該法與針對他的通俄門調查有關。2018年在他任內，他就曾在白宮剛剛宣布支持延長有關授權之後在社交媒體上表示反對。到底特朗普之舉是特別針對情報立法，還是針對約翰遜，未有定論。

4月10日，特朗普乘坐專機抵達佐治亞州時向媒體發言。（Reuters）

不過，4月12日，約翰遜將會到特朗普在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）出席「選舉公正」活動並公開發言。這將會是去年10月約翰遜當選議長以來首次與特朗普在同一公開場合出現。而這個場合也正好發生在日前英國外相卡梅倫（David Cameron）訪問美國竟先行到佛羅里達州拜會了特朗普才改往華盛頓之後。

人們關注特朗普在這個援烏立法的關鍵時刻到底會否公開批評援烏政策甚至是約翰遜本人，還是會公開支持約翰遜繼續擔任議長，間接否決格林因為烏克蘭撥款問題對他的罷免挑戰。

4月12日這一天，無論俄羅斯的遠程攻擊又再打擊多少烏克蘭能源基建，相信澤連斯基的注意力都會集中在這個距離基輔九千公里之遙的私人俱樂部之上。